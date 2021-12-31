社協兒童報告評政府扶貧表現　疫下封關中港家庭分離政策得1分

香港社區組織協會的兒童權利專員每年元旦日都會發表報告，為過去一年的政府的扶貧表現評分。在今年的報告中，一班基層兒童在十大關注政策方面，以一百分為滿分只評得24分；雖然較去年上升16分，但在中港家庭團聚、整體處理兒童貧窮政策等方面均只有1分，而房屋問題連續11年成為貧窮兒童最關注的政策。



中港家庭、兒童貧窮等政策評分最低

2020年香港貧窮情況報告顯示，去年貧窮兒童人口在政府政策介入前上升至逾27萬，較前一年增加21,000人，而貧窮率亦創近10年新高，每4名兒童中便有一名生活在貧窮境況。社協早前透過兒童權利關注會內5,000多名18歲以下基層兒童的投票和討論，選出2022年的十大關注政策。

其中獲得最高分的，是新移民學童及家庭面對的歧視方面，10分滿分中有6分，至於房屋政策、社會福利如綜援、街童和課餘託管方面則各3分；在免費教育、醫療服務和貧富懸殊政策方面各只有2分。此外，由於香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚，在中港家庭政策方面只有1分，同時在整體處理兒童貧窮政策和就聯合國兒童權利公約立法方面也分別只得1分。

兒童專員：清貧家庭零支援

兒童專員報告批評，過去兩年疫情下政府未有為清貧兒童提供適時學習支援，令他們陷入「學不懂、成績差、又不想學」的情況；而輪候公屋時間亦屢創新高，有兒童蝸居板間房8年仍未獲安置。其中兒童專員藍慧晴表示，現時她與媽媽和婆婆居於元朗一間鐵皮屋，屋內只放得下兩張單人床和一張正方枱，租金卻要3000多元。她指出，每逢下雨屋頂都會有很多噪音，打風時甚至會整塊掀起，而且屋子周邊都是泥路，如天氣惡劣上學必定會「整污糟校服」，居住情況很不理想，因此希望政府加快興建公屋，以及增建過渡性房屋至不少於5萬個單位 。

一班兒童專員選出要求政府來年關注的十大議題，其中頭三位分別為房屋、教育和醫療政策，他們又建議，政府應制定全面扶貧政策以消除跨代貧窮問題、設立中央資料庫以掌握貧窮兒童數據及需要、為基層創造更多就業機會，並檢視兒童津貼、最低工資及工時規管等。此外，疫情下不少中港家庭分離，團體亦促政府協助團聚，並要立法禁止歧視新移民。