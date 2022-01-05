皇后山軍營宿舍疑被佔用　掛滿衣物有人種菜　後山淪「垃圾崗」

上月有人發現皇后山部分軍營宿舍疑被佔用，在宿舍外竟發現有田地，有人種菜之餘，更發現不少生活痕跡，在建築物外亦掛滿衣物。當區區議員羅庭德聞訊後，曾到場視察，以及向地政總署查詢後，得知上址並未有租出。據現場所見，他懷疑上址是被建築工人佔用，附近一帶環境衞生惡劣，猶如「垃圾堆山」。羅庭德指出，如有人要租用宿舍，應該按正當程序向地政總署申請，當局亦需要保持地方乾淨，協助保留這個僅存的軍營建築。



Facebook專頁空城記表示，最早發現上址被佔用是在2019年底。當時，上址附近有正在建設樓宇的地盤，亦有人在軍營宿舍外晾曬衣服及打麻將，空地更被佔用作種菜，附近後山滿佈垃圾。版主相信當時已有人住在軍營宿舍內，據現場人士的衣著，他懷疑佔用人為地盤工人。版主提到，附近一些軍營建築亦曾被地盤用作工地辦公室，內裡亦有電腦、雪櫃及床等設施，但隨著皇后山邨入伙，這些工地辦公室已無人再用，惟宿舍卻一直被人佔用。版主稱，日間經過時發現上址的門被鎖上，晚上看見該處燈火通明，但一到周六、日便不見人影。現時除了被佔用的宿舍外，後面山坡已淪為「垃圾崗」。

當區區議員羅庭德得悉相關情況後，曾到場視察。他指出，涉事地方位於山麗苑對面，皇后山龍馬路迴旋處盡頭的前軍營宿舍。據悉，上址軍營宿舍為（GIC）「政府、機構或社區」用地，更曾被規劃用作大學新校校址，位置亦鄰近皇后山第二期公屋。現時皇后山部分軍營已被拆除起公屋或活化予房署作山麗苑辦事處之用。

羅庭德指，上址位置較為隱蔽，但在遠處便能看到有不少衣物掛在建築物外，地政總署回覆他指該處並沒有租出，曾派人去巡視亦無特別發現。羅庭德以為只是有建築工人在天氣炎熱在建築物內稍作休息，惟昨日（4日）再次到訪時，卻發現不少人正走上涉事軍營宿舍，便隨人們前往。

其後，羅庭德發現建築物外有人種菜，附近亦存在種種生活痕跡。涉事軍營宿舍共三座，可容納逾百人，由現場存在的衣物判斷，他懷疑是建築工人佔用地方。此外，上址一帶環境衞生情況惡劣，羅庭德更形容為「垃圾堆山」。他表示，如有人要租用宿舍，應該按正當程序向地政總署申請，他認為上址雖然不是被評級的歷史建築，但也屬歷史遺蹟，促請當局有責任保持地方乾淨，現時已通知地政總署作跟進。

《香港01》現正就事件向地政總處查詢。