校際合唱節疫情下改網上舉行　霍啟剛：有別傳統競爭性音樂比賽

一年一度的學界盛事香港校際合唱節昨日（22日）舉行開幕典禮，但因新冠肺炎疫情關係，今屆大部份活動改為線上或錄影的方式進行。合唱節有多達5000名來自超過100間學校的中小學生參與，更破格組成聯校合唱團，在開幕典禮上表演。



香港校際合唱節在1月22日舉行開幕典禮，因應新冠肺炎疫情，今屆開幕禮及大部份活動均改為線上或錄影的方式。（香港校際合唱節圖片）

開幕典禮原定於西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行，但因應疫情影響，典禮改為網上進行，超過250名本地及海外音樂教育家，以及中小學生、老師及家長參與，吸引逾1000人次觀看。今屆合唱節亦開展名為「HKICF Plus」的延伸活動，為學校音樂老師配對專業合唱及聲樂專家，提供長期支援的「學校合唱團培育計劃」及「香港校際合唱團」，由100多名來自35間中小學生組成聯唱合唱團，以示音樂裏互相學習丶互相尊重的文化，培育新一代音樂領䄂。

香港校際合唱團早前錄製短片，表演由香港作曲家高世章創作的第5屆校際合唱節主題曲《今天一起唱的歌》，開幕禮上播放表演片段。擔任主禮嘉賓的立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，欣賞今屆活動有別於傳統較競爭性的音樂比賽，大師班着重教育和藝術推廣，通過評審的專業指導等，學生定能獲益良多。

藝發局行政總裁周蕙心致辭時則指，欣賞合唱節籌辦團隊因應疫情迅速應變，改以線上或錄影方式舉辦比賽、大師班及大部份合唱工作坊等活動。西九文化區管理局董事局主席唐英年稱，希望參與合唱節的同學，能學習以多元、包容及開放的態度，欣賞和參與文化藝術創作。

校際合唱節藝術總監劉灝顯表示，今次策劃活動的過程難免困難重重，亦有令人沮喪的時候，但他感謝各界人士為合唱節的無私奉獻，期望大家能一起為香港的合唱教育努力。