六口之家疫下停工需勒緊褲頭生活　團體促推「保收入計劃」救基層

隨着疫情再度爆發，政府收緊防疫措施，部份行業的員工需要停工，收入大幅減少，政府在本月中推行的第5輪「防疫抗疫基金」被指忽略基層市民，「社福關懷貧窮平台」今日（27日）舉行記者會，邀請基層街坊訴說疫下生活困境，有市民大嘆政府漠視基層權益，平台建議政府實行「保收入計劃」，直接補助一些業界受影響的市民。



由一眾社福界同工所設立的「社福關懷貧窮平台」，一直致力關注民生苦況，平台發言人黃國基表示，留意到近日防疫措施令一眾小市民苦不堪言，認為防疫工作應要考慮對民生的影響，現時針對疫下基層市民的支援明顯不足，例如本月中推出的第5輪「防疫抗疫基金」仍以補助業界經營者為主，除健身教練、旅遊領隊等，一些遍佈基層打工仔的行業如飲食、美容未能受惠。黃國基概嘆，餘下約一星期便過年，市民極需要經濟援助，惟政府感覺無動於衷，一眾基層家庭陷入無援狀況。

「社福關懷貧窮平台」今日（27日）舉行記者會，邀請基層街坊訴說疫下生活困境，有市民大嘆政府漠視基層權益，平台建議政府實行「保收入計劃」，直接補助一些業界受影響的市民。（黎倩婷攝）

開支增多 物價升幅大

阿紅一家六口居住在翠屏邨的公屋單位中，她與丈夫因政府收緊防疫措施而停工，要留在家中照顧另外兩個分別就讀小學及幼稚園的子女，家中現時依賴二哥從事飲食業的微薄收入，第五波疫情前家庭有近3萬多收入，現時一個月靠1萬多元應付一家六口生活上的所有開支。阿紅早期申請了「公屋困難戶」政策，可享有租金減免，但房署仍舊年年加租，阿紅表示，房署於2019年開始共加租3次，她搬進公屋時月繳約2,900元租金，每次加租一成，現時租金已升至接近4,000元，「呢幾年仲係我哋最艱難嘅時期」。

除租金上升外，阿紅每月都要「勒緊褲頭生活」，一家目前只餘下7,000至8,000元生活，購買生活用品時要精打細算，惟她發現近月物價上升，舉例指一包8公斤的米，由以前約70元升至過百元，「生活上要用嘅嘢，柴米油鹽樣樣加價，嚟緊交通又話加！」她表示，疫情下市民不能出外用餐，此時超市又加價賺得盤滿缽滿，但同時又受惠於政府的各項補助措施，對她們這些夾心階層十分不公。

基層生活捉襟見肘 批政府「肥上瘦下」

阿紅表示，政府的防疫抗疫基金只是「肥上瘦下」，每一筆基金都以億元計算，但受惠者卻是一些公司，現時停工家中收入銳減，生活捉襟見肘，「唔好講生活質素，想畀小朋友過好啲都唔得。」她建議，政府應讓基層市民自行申請補助，同時推出減租等措施，以解燃眉之急。

社福關懷貧窮平台表示，政府對基層的照顧等同「零」，很多是依賴民間自救，故盼望政府盡快正視問題。就此建議政府應改善保就業計劃的設計，改為推出直接支援打工仔的「保收入計劃」，向每名失業或被迫放無薪假的僱員，支付他們原來實際工資50%計算的津貼，至於被迫縮減工時的僱員，則按他們減少了的收入的50%給予津貼，津貼上限最高為9,000元、另應取消計劃中18至64歲的年齡限制，令更多在職長者能夠受惠。

除此之外，應重推各項應急措施，例如綜援上限放寬一倍，交通津貼補貼門檻減半等，長遠而言，政府應設立失業保險金等應付未來需要。