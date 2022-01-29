疫下經濟差兼食材貴　調查發現僅8.1%基層兒童攝取足夠奶製品

疫下基層家庭資源貧乏，無法讓小孩吸收足夠營養，影響身心發展。有向基層提供食物援助的團體研究發現，基層兒童攝取營養問題較3年前更嚴重，當中奶類及代替品攝入量由之前約兩成激減至8.1%，相信與經濟環境向下及食材價錢貴有關，加上家長缺乏營養知識，部分兒童有偏食、過肥及過瘦等問題，甚至因飲食問題上產生親子磨擦，長遠會影響成長後的健康，釀成三高或肥胖等問題，有家長曾因3個月大嬰兒過瘦排期母嬰健康院會診，結果排期一個月才獲短暫會面，促請政府增撥資源改善。



基層兒童營養不均問題較三年前嚴重

民社服務中心去年起推行為期一年的「社區流動營養診所試驗計劃（兒童營養）」，並就此去年6月至9月成功訪問246位基層家庭，以了解低收入家庭兒童的營養現況及介入服務的成效。受訪兒童年齡介乎5至11歲，來自深水埗區、屯門區、黃大仙區、油尖旺區、九龍城區、觀塘區、荃灣區及葵青區8個地區，受訪兒童家庭超過五成(57.7%)居住公屋，接近四成(38.2%)租住板間房、劏房、天台屋，少於一成(4.1%)居住自置物業。

調查發現，基層兒童營養問題相比三年多前的同類研究尚未得到改善，部分食物攝取量更有嚴重不足的趨勢，以為奶類及代替品為例，僅不足一成（8.1%） 基層兒童攝取足夠份量，嚴重不達標，較2018年同類研究的兩成比例更低，超過九成（91.9%）基層兒童攝取過少奶類及代替品。60.2%受訪兒童攝取過少蔬菜份量；33.3%攝取過少水果；57.7%攝取過少穀物份量；而攝取過多肉類的兒童較攝取過少肉類兒童高出22個百分點，分別為37.4%及14.6%。

家長知識薄弱釀成子女偏食

研究又顯示，基層家長的營養知識較簿弱，九成（93.9%）基層家長錯誤回答兒童每天所需榖物攝取量、超過七成基層家長錯誤回答兒童每日所需蔬菜類（70.7%）、水果類（74.8%）、奶類及代替品（70.7%）的攝取量、超過五成（56.9%）基層家長錯誤回答兒童每天所需肉類攝取量，超過六成（60.6%）基層家長在日常生活中沒有意識讓子女一起參與烹飪的過程，令子女欠缺接觸食物的機會。 約60%受訪基層家長表示「兒童對食物的主觀喜好」是最影響子女攝取量的因素，家長對於子女抗拒健康食物的行為及情緒感無助，亦令親子關係持續出現摩擦。

是次計劃邀請香港社區營養師協會為基層家庭提供合共3節的一對一的營養諮詢服務，度身訂造個人化餐單，註冊營養師梁穎恩舉例，有小朋友有便秘問題，為鼓勵小朋友增加攝取蔬菜及生果份量，建議家長製作蔬菜漢堡扒、水果梳打水；或者為推動小朋友進食以往不喜歡的食物，例如愛吃蛋但不喜歡粟米，便蒸水蛋時加入小量粟米粒讓小朋友習慣；又或教授家長製作芝士牛奶撈麵，只為讓子女進食多一點奶類食品。

調查發現營養師介入後，64.8%基層家長在營養知識上有所提升，74%基層家長的烹調技巧有所改善、69.5%基層家長一周內有與子女一起烹飪，管教意識有所提升，令基層兒童的營養情況得到顯著的改善。

而基層兒童接受服務後，五大食物類別的攝取量出現明顯改善並達到衛生署指標， 近九成（89.8%）兒童能攝取足夠蔬菜、85%受訪兒童能攝取足夠肉類、榖物（84.6%）及水果（80.1%）、奶類（71.5%）。隨著五大食物類別攝取量的提升，兒童健康問題得以改善，包括超過五成（54.5%）基層兒童的便秘問題得以改善，近七成（66.7%）基層兒童的偏食行為減少。

母親May(戴眼鏡持咪)稱八歲女兒婧兒的偏食問題令她甚為頭痛，曾因此責備女兒，令親子關係出現磨擦。(莫家文攝)

製蔬菜漢堡扒、水果梳打水鼓勵進食

媽媽May平日負責照顧8歲女兒婧兒的起居生活，女兒特別喜好煎炸類食物，不愛食白，亦不喜歡飲奶，她煮出一桌餸菜，結果女兒「食餸唔食飯，結果餐餐煮麵，煮得多都唔知煮咩…試過煮得辛苦但佢唔肯食，覺得被糟塌，罵過囡囡發脾氣，影響親子關係 。」其後母女參加一對一營養諮詢服務後，媽媽學懂用蔬菜及肉類炒飯代替白飯，又鼓勵女兒多飲奶，改善膳食習慣，從而達致均衡飲食。

註冊社工林敏芝引述個案稱，有照顧一名3個月大嬰兒的媽媽，發現嬰孩過瘦，營養知識又不豐富，結果排期政府母嬰健康院一個月後才獲面見醫生，惟見面時間相當緊逼，很短時間便完成會診服務，醫生只配方增肥奶粉便結束會診，令媽媽未能獲悉嬰兒過瘦的成因及改善方法，其後她向民社服務中心求助及參與計劃後，情況才有所改善。

註冊營養師王穎羚分析基層兒童營養不均有很多原因，指部分與父母遷就子女食物喜好造成偏食習慣，她曾收到個案有基層兒童食生果只食士多啤梨，其他水果均不會沾手，但士多啤梨相對價錢稍貴，造成兒童每日水果攝取量不足，亦有部分原因與家長知識不足有關，例如以為子女有便秘問題，只要多喝水便可，實則要配合生果及蔬菜膳食纖維，情況才能有所改善。

民社服務中心建議，政府每年為小學生提供的「學生健康服務中心服務計劃」加設45分鐘營養咨詢服務，由註冊營養師以一對一方式評估兒童的營養狀況，並提供個人化改善方案，並在地區康健中心加設親子平行小組，支援家長面對營養及管教問題；亦可資助地區或辦學團體為低收入家庭兒童提供營養教育活動，以及資助全港小學提供營養早餐等。