火炭工廈擬改住宅用途申述期今屆滿　廠戶抵城規會反對「殺廠」

撰文：呂諾君
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房委會去年宣布擬清拆轄下共4座工廈，當中城規會於去年12月宣布修訂沙田分區計劃大綱核准圖，申請把火炭穗輝工廠大廈由「工業」地帶改劃為「住宅（甲類）8」地帶，以作公營房屋發展。有關的申述期限今日（4日）屆滿，有沙田地區人士及穗輝廠戶早前收集了反對意見，並於今日向城規會遞交，重申希望各界能考慮廠戶生計，再三審視「殺廠」決定。

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穗輝工廠大廈屬四廈中最早被申請改劃用途

政府早前宣布清拆火炭穗輝工廠大廈、觀塘業安工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈作房屋發展，預計最快可在2031年提供約4,200伙單位，惟工廈內逾2000租戶的生計大受影響，計劃至今引起不少反對聲音。今日沙田區議員周曉嵐及前沙田區議員麥梓健，連同兩名穗輝工廈的廠戶一同到城規會遞交反對信，並由城規會代表接收。

周曉嵐指，早前經網上和街頭等收集了百多份廠戶簽名，表示自去年政府公布消息，已多番表明強烈反對計劃；而最初房委會向提早退租租戶發放津貼的「早鳥計劃」，死線本來定在2月底，至一個月前才發信指可延至7月尾，認為有關的安排令一班忙於應付新年製造業高峰期的廠戶無所適從。周又指，自去年5月開始已要求政府安排與廠戶直接對話，惟至今日仍不肯答允，直指「拆廠」計劃漠視一班租戶帶來的經濟效益。

租戶黃小姐則指，穗輝是「殺四廠行動」中首棟在城規會被申請改劃住宅用途的工廈，而房委會早前曾單方面公布，工廈內至今已有四成廠戶自願搬離。黃指，另有六成的租戶仍打算留守至最後一刻，皆因跨區單位的面積小、租金貴，重型機器也難找合適的地方。她希望城規會能聽取廠戶意見，再三考慮是否可保留穗輝工廠大廈。

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廠戶擔心年屆六旬加上疫情難覓工作

自1995年落戶穗輝、先後經營批發和工程生意的李先生則指，「政府要搵地建屋，拆穗輝都無可厚非」，但他指出，經歷了2019年社會事件、到現時疫情未止，一班廠戶要在此時搬遷，而四廠大部分的自僱人士都已年屆60歲，難以再找工作，成千上萬的人都可能失業；質疑建屋是10年後的事，為何現在就要拆掉廠廈，「政府仲係咪人民嘅政府？究竟有冇諗清楚？」

前沙田區議員麥梓健指出，一班廠戶一直本地工業，如香港失去他們，就要依靠內地製造的物料，不能再如現時般快捷和靈活，「（他們）捱得過時代變遷同疫症，但就敵唔過房署嘅一張白紙。」他批評，政府一邊說支持本地工業，但現時的行為卻是自打嘴巴，重申火炭一帶有不少閒置用地大可研究用作建屋，因此希望城規會將社區人士和廠戶意見納入考慮，審慎檢視有關申請。

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