疫情｜大埔檢測中心門外排U型人龍　有居民苦等六句鐘進場

大埔多個公共屋邨及屋苑接連錄得確診及源頭不明個案，多個地點及大廈居民均被要求強制檢測，今日(5日)所見大埔檢測中心人龍處處，有居民稱有家人在太和體育館輪候近6小時才完成檢測，遂轉至大埔墟流動檢測亭，結果又要排隊至少三句鐘，亦有居民不滿稱「不如成幢大廈圍封捉我去強檢好過啦！」居民為打發時間各出其謀，有的帶備書本閱讀，有的扶老攜幼，特意持手推車到場，疲倦時可坐在車上稍息。



+ 1

大埔兩間檢測中心連日超負荷

大埔共設有兩個檢測中心，一個位於大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場的流動採樣亭，另一個位於太和體育館的社區檢測中心，由於需要接受強制檢測的人數眾多，兩個中心連日均人頭湧湧，其中位於就近大埔墟街巿的流動採樣亭，今日(5日)下午午飯時間過後大排長龍，人龍由籃球場一直伸延至街巿停車場出入口，再倒回近街巿正門形成「U型雙人龍」狀態，街坊進入街巿時均要穿插人群而過。

居民預計由排隊至成功接受檢測，至少需時3個多小時，不少人自備物品解悶，有的居民帶同書一邊排隊一邊聚精匯神觀看，有的直接觀看手機「煲劇」；而帶着子女到場的家長，給予子女一人一部iPad或手機打遊戲解悶，亦有家長特意帶同手推車到場，假若子女等至疲倦時可直接坐在手推車上休息。

新年足不出戶亦因大廈住客確診而需強檢

居住大埔太和邨福和樓的鄭太，指大廈日前錄得確診個案，她與3名子女被要求進行五次檢測，連同今日已是第四次，她早前到太和等候強檢時，足足輪候4個多小時才順利完成，今日轉至寶鄉街流動採樣亭，估計亦要至少3小時，認為大埔檢測能力嚴重不足，無法消化到場檢測的居民，才會導致大排長龍，大嘆「成個大埔得兩個檢測站，排住咁多人，搞好香港好似好恐佈咁，不如成幢大廈圍封捉我去強檢好過啦！」

另一名65歲陳女士稱平日大多留在家中，只會在清早行山晨運後，才順道到大埔墟街巿五至十分鐘買菜，然後全日留在家中煮食，上月28日她進入街巿僅五分鐘，剛好有患者在這段時間進入街巿，曾被安心出行程式通知必須接受強檢，對此感到無奈，「已經唔出街，但入去買餸五分鐘都中咗，唔通唔食咩？」

陳先生一家人稱新年前已買好幾天的餸菜，期間已完全沒有外出逛商場或遊街，僅下午短暫讓子女到花園平台曬太陽，豈料大廈內有居民確診，才需要接受強制檢測，他的媽媽今早7時在太和體育館排隊，待檢測中心8時開門後可提早入場，然而她亦要等到下午1時才完成檢測，他才帶着一家大小轉至寶鄉街流動採樣亭排隊，惟時間估計僅僅縮短一個多小時，認為與檢測中心人手無法消化突然暴增的人流，認為政府有需要增加檢測點或加派人手採樣。