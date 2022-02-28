疫情｜多區超市貨架清零　凍肉麵包最嚴重　有市民憂禁足跨區入貨

本港新冠肺炎疫情升溫，食物及衞生局長陳肇始今早（28日）表示，根據衞生防護中心評估，目前疫情未見頂；從公共衛生角度，全民檢測越快完成越好，政府目前並無完全排除在此期間實施「禁足令」。「禁足令」傳聞一出，市民紛紛忙着到超市入貨，令各區的超市及店舖均出現搶購潮，不少貨架亦已「清零」，有市民更需要乘車跨區掃貨，情況誇張。



不過根據其他地方「禁足令」安排，仍會容許居民每日有限度外出，而食物及藥物等生活必須品店舖都會繼續開門營業。



下午約3時，大圍一間超市部分貨架已「清零」，尤以麵包類、即食麵、凍肉及奶類食品最為嚴重。（呂凝敏攝）

政府早前宣佈3月將推行全民強制檢測，食物及衞生局局長陳肇始指，部分或全部的檢測樣本或需送到內地做檢驗，又不排除在全民強制檢測時，推行禁足令或停工停市。「禁足令」一傳出，令大批市民陷入恐慌，紛紛爭取時間於今日到超市及商店掃貨，以備不時之需。

其中位於大圍的一間惠康超級市場，早於前日（26日）貼出通告，指因應疫情發展，營業時間改為早上10時至下午4時。下午約3時，超市部分貨架已「清零」，尤以麵包類、即食麵、凍肉及奶類食品最為嚴重，收銀處亦出現排隊人龍，平均需要排隊約15分鐘才可成功付款。大圍居民洪太表示，今早傳出有機會「封城」，擔心家裡的糧食存貨不足，故特意前來超市補貨，她購入了白米及數包即食麵，惟她指未能成功購買麵包，「超市又冇，樓下麵包舖都冇晒」。至於附近的藥房亦出現人流，不少市民排隊購買快速檢測套裝，但有街坊透露，藥房連漂白水、洗衣液及奶粉亦缺貨。

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至於位於深水埗荔枝角道的超市亦出現缺貨情況，其中百佳超級市場已沒有麵包及麥皮出售，凍肉亦已幾近售罄，部分品牌的即食麵缺貨，其他貨物則供應正常。至於佳寶超級市場目測供應正常，惟雞翼及鱈魚扒中午時分已全部出售。而惠康超級市場的凍肉櫃已清空，有市民一人購入六支食油，亦有人購買三包8公斤的白米，收銀櫃台前出現人龍。

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其中居於旺角的麥先生形容，該區的菜檔幾乎全部關門，「十檔有七至八檔都唔開，一係就賣晒（菜）」，故特意跨區到深水埗的超市及街市入貨，「買咗隻雞，仲有買咗三、四百蚊嘢食，應該頂到三、四日」。他透露近月疫情嚴重，已放棄了平日行山的興趣，「日日坐喺屋企對住部電視」，因得悉本港有機會如內地般實施禁足，故今日外出入貨儲糧。

同樣於今日入貨的王先生表示，於惠康超級市場購入約三至四百元的乾糧，包括麵包、薯片、餅乾及飲品，「聽到傳封城，諗住儲三至四日糧，之前都冇特登入貨，今日先開始」。陳小姐則表示，近月因疫情嚴峻，一直有儲糧習慣，「之前都有買開，因為啲食肆都唔開，乾脆唔落街，一出去買就買定一星期貨，確保自己夠一星期嘅糧食，然後盡量唔出街，今日買咗啲日用品、凍肉同米」。