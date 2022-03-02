疫苗通行證｜商場跌剩一成人流　小食店增設「免掃碼外賣窗」求存

本港上月24日自實施疫苗通行證以來，加上在家工作模式急增，商場人流劇減，造成多區商場空蕩蕩的場面，受創甚深的飲食業更要掙扎求生。荃灣一間小食店，老闆娘指巿民要由荃灣巿中心直抵目的地，短短200米便要穿越4個商場，來回一轉至少7次掃瞄安心出行二維碼，嚴重阻礙消費意欲，小店近日在商場外圍開設「免掃碼外賣窗」，方便無法注射疫苗或不經商場進出的巿民消費，成功挽回部分生意額，但她指疫情以來整體生意已較以往下跌三分之二，長此下去擔心連交租也成問題。



昌寧商場連接多個商場 200米路程需掃七次安心出行

「𠵱家好似玩孖寶兄弟咁，過完一關又要闖第二關！」位於昌寧商場的小食店「小廚美食」，以主打藥膳燒賣、自製生餃及辣椒油等聞名，老闆娘小廚媽稱十多年前一直從事改衣服務，大約3年前知悉現址小食店轉讓，於是頂手營運至今，一直以來生意尚算不錯，即使第一波至第四波疫情襲來，尚能穩住生意不急跌，但第五波疫情愈演愈烈，疫苗通行證自上月24日落實後，商場人流更跌剩一成，不少食店更因捱不住，直接休業至疫情穩定後方重開。

小廚媽解釋，自疫苗通行證上月24日實施後，所有人出入商場必須掃瞄安心出行二維碼，而剛好這裏位置獨特的關係，由荃灣地鐵站或巿中心起步，短短200多米內一段道路，便要先後穿越荃豐、華都、荃昌、昌寧四個商場才能抵達目的地，即每50米路程便要掃瞄一次，一來一回至少掃瞄7次才能到埗，減低食客消費意欲，「以前傍晚會做三轉客，起碼翻熱食物五至六次，𠵱家好靜，我一日翻熱一次已經收工，畀着係你，你會唔會為買串燒賣、魚蛋，手機攞出攞入掃七次QR Code?」

客人不願逗留 寧買生料回家蒸煮

為了方便因身體或個人問題無法接種疫苗，又或不想來回掃瞄安全出行的食客，她上月24日起利用靠商場外圍的店內窗口，食客毋須進入商場範圍，便可沿外圍通道或行人路直抵窗口買走食物，當中不少顧客為到場買走生料回家蒸煮的熟客，「𠵱家少咗好多人行街，但佢哋嚟呢度買過嘢食覺得ok，就直接買走一打粉果、燒賣或生餃返去分批蒸熟，當係儲糧。」

雖然挽回部分生意額，但始終小食店身處商場偏離巿中心，加上鄰近裝修公司及美甲店分別因為疫情嚴重及《599F》條例而關閉，人流更少，生意更難做，「美甲店有開個陣，客人做到一半肚餓，會過嚟買嘢食，𠵱家冇晒呢班人，加上地方唔就腳，整體生意起碼少咗三分之二。」她稱猶幸是一人小店，沒有聘請任何人手，只要足夠支付租金及成本，賺少賺多尚能捱下去。「端午同新年賣出好多糉子同蘿蔔糕，多除少補咁拉勻，不過今月仲爭少少先夠交租，可能要同業主商量遲多幾日。」她指一人企業尚且如此，其他要聘用人手的大酒樓或食肆虧蝕更慘，批評政府防疫政策令業界「越搞越死」。

居住荃灣西的梁小姐稱由千色店入千色匯，再經荃豐中心、華都、荃昌再進入昌寧商場抵小店買走一打生燒賣，先後掃碼六次，批評做法過度嚴苛。(莫家文攝)

居住荃灣西的食客梁小姐到場買走一打生燒賣回家，她稱疫情令她不敢出街，荃灣商場一帶更是近半個月以來首度到場，她亦嫌疫苗通行證沒有考慮巿民點對點途經多個路程極短的商場，「荃灣千色店同千色匯係同一個地方，都要掃兩次，跟住上天橋入荃豐、華都、荃昌、昌寧商場，即係單程先後掃六次，難怪𠵱家啲商場咁靜。」