電子消費券｜拒放寬消費適用範圍　社協：基層染疫冇工開最想交租

財政司司長陳茂波今日（7日）公布消費券發放詳情，第一階段沿用巿民之前登記平台，其中八達通會分兩次發放，同時不會擴大消費券使用範圍。有關注組織指消費券在第五波疫情下姍姍來遲，巿民最想用來交租或水電費，結果願望最終落空，直指政府未有真正理解基層最急切的需要，「嘢食可以遲啲買或者買少啲，但無交租隨時要瞓街。」促請政府在第二階段派發現金券前，有充裕準備下放寬有關限制。



陳茂波公布新一輪消費券發放詳情，當中首階段五千元將於四月派發，並沿用巿民之前登記的支付平台。(周穎瑤攝)

是次消費券將分兩期發放，4月會先發放5,000港元，餘下5,000港元則在年中派發，首階段沿用巿民上一次派發消費券時已登記的四大支付平台，其中透過八達通領取消費券，首期發放金額為4,000港元，若市民於5月31日前消費總額達4,000港元，餘下1,000元最快可於6月16日領取。財政司司長陳茂波表示，為了盡快推出，減少更改系統而出現延誤，消費券適用範圍暫時不再進一步放寬，相信在其他方面用到消費券，讓市民省錢交租及水電費。

社協副主任施麗珊表示，第五波疫情之下基層既要面對感染新冠肺炎後長期冇工開的風險，即使身體康復後，巿道奇差，很大機會開工不足甚至待業，目前有不同團體向基層家庭派發快速檢測包、罐頭及白米等食物，相關日用品並不是最急切需要的物品，反而租金及水電費才是基層目前最發愁的難關，「嘢食可以遲啲買或者買少啲，但無交租隨時要瞓街。」她促請政府在第二階段派發現金券前夕，有充裕準備下放寬相關限制，包括可用來交水電費。

施麗珊又指，不同團體一直促請財政司司長派發一萬元現金，最終只落實消費券，派發日期已經姍姍來遲，當中最多人選用八達通作消費券，政府竟然要在第一階段5,000元金額再分兩個時段派發，質疑政府為何要在八達通中設有特別限制。她估計，巿民領取消費券後，很大機會會到超巿購買食米、麵食、凍肉等日常食品，或到藥房購買快速檢測包或口罩等防疫物資，抵銷部分生活開支，捱過目前生活難關。

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她又擔心長者或無家者對上網一竅不通，到旺角及天水圍等地方設3個服務中心辧理更改支付平台手續時會引起混亂，建議政府下放予非政府組織代勞，省減行政時間及程序，讓巿民盡快領取消費券到手。

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