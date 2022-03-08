失明丈夫生意失敗遷離島　染疫食過期退燒藥自救　照顧者壓力爆煲

第五波疫情令醫療系統瀕臨崩潰及經濟重創，身為丈夫「背後的女人」擔子更重。有調查發現近九成照顧者只能獨自照顧子女，九成九人表明未能負擔未來3個月開支，壓力近乎爆煲，有主婦的失明丈夫開按摩店遇上疫情結業，生意失敗之餘欠下大量債務，只能由巿區退租寄住朋友離島家中，惟因照顧丈夫及女兒未敢出外打工，手上冇餘錢而發愁；亦有雙職家庭遇上疫情失業，禍不單行全家染疫，政府確診指定診所未能提供支援，最終靠服用過期退燒藥自救。有關注團體促政府加額派發兒童消費券，減輕照顧者壓力。



民社服務中心今日發布疫下照顧者訪問調查結果，了解照顧者照顧家庭時面對的壓力。(民社服務中心提供圖片)

近九成照顧者獨力照顧子女

關注基層組織民社服務中心，今年2月14日至3月6日期間透過網上問卷、電話訪問、焦點小組等形式成功收集了603名兒童照顧者意見，了解她們疫下面對的家庭壓力，結果於今日發布，受訪者來自13個地區，45.1%受訪者居住公屋單位，48.1%居住劏房、板間房、寮屋等不適切居所。99.2%受訪者表示有至少1名兒童需要照顧，平均每位受訪者需要照顧2.51位兒童。

調查發現，67.7%受訪者為「全職家庭照顧者」，意指生活絕大部分時間都投放在照顧家庭的活動上，89.7%受訪者只能獨自照顧子女，只有10.3%受訪者靠親友、社福機構或鄰居分擔照顧子女的壓力。若以10分為滿分照顧壓力指數，79.1%受訪者給予8分或以上，當中更有31%受訪者給予10分滿分，反映壓力爆煲。受訪者頭三大壓力來源依次為「擔心自己受感染難以照顧家 庭」（26.2%）、「擔心子女受感染」（24.5%）、「擔心子女停課太耐追不上學習進度」（20.9%），全部均與子女有關。

第五波疫情重創本港經濟及就業巿場，調查顯示99%受訪者表示未能負擔未來3個月的 開支，當中以現存口罩數目和消毒清潔劑最為缺乏，估計只有不足三個月存量，亦有98.2%受訪者表示學校暫停面授課期間，子女在網上學習方面會遇到困難。

丈夫開盲人按摩店遇疫情結業

古道媽媽的丈夫是失明人士，因學得一技之長，早前開設按摩店自力更生，無奈遇上第五波疫情，未能經營下去只好倒閉結業，惟業主不肯退回按金，全家陷入財困。由於丈夫透過借貸開業，加上按摩場所無了期停業，無法出外打工，家中靠之前借下的貸款維持生活，為減省開支，她決定遷出現時租住的深水埗單位，寄住朋友位於離島的家中，並打算與丈夫互換角色，由她出外打工養家。然而丈夫由女兒出世至今5歲，從未試過留家照顧女兒起居生活，加上遷居新環境需要適應，她未敢茂然出外工作，要安頓好丈夫及女兒後才能安心，但手上現金所剩無幾，變相陷入兩難之中。

政府向巿民派發現消費券，她認為有很多制肘，例如無法交水電媒費，又指「巿面好多嘢都好貴，想慳啲，例如同一件貨超巿賣10蚊，雜貨店賣8蚊，無理由去超巿，但雜貨店用唔到消費券，所以派現金更加好。」

Liz媽媽與丈夫屬雙職家庭，原本有一份工作，但疫下停課要全職照顧2名女兒，她被迫辭掉工作留家，丈夫亦因任職公司沒有新訂單被僱主辭退，變相雙雙失業。禍不單行是上月22日起全家先後確診，先有女兒發燒一度高燒至攝氏40度，賽會馬會指定診所給予女兒的藥物又未見效用，之後又到丈夫開始發燒，她亦出現喉嚨不適癥狀，在無法入院就醫及巿面藥物賣斷貨的情況下，最終她在家中翻箱倒籠，找出多年前私家醫生給予的過期退燒藥，苦無辦法下冒險服用，女兒病況才漸見好轉。

上網課成為兒童學習的一大難題，尤其劏房家庭無能力開設WIFI,只能買網卡。(資料圖片)

雙職家庭失業兼全家染疫 疫境自救

她又稱，其中一名七歲女兒有ADHD專注力不足問題，但政府所有康樂場地及社福機構關閉，令女兒長困在家，由實體課轉為ZOOM網課無法有效學習，情緒開始出現問題，為了解悶經常「扭計」要求外出，稍不順意便大哭大鬧，丈夫失業在家，見女兒失控便會大發脾氣，兩名女兒因此受驚，「兩個囡驚到喊，呢家郁少少嘢話好驚，又尖叫又大嗌話有鬼，長期困喺屋企，困到情緒唔係幾好。」 她促請政府開放部分康樂或公共設施，容許兒童在戴上足夠安全防疫裝備下「放電」，紓緩情緒壓抑。

民社就調查結果提出一系列建議，包括政府擴大消費券適用範圍至繳交租金帳單，或提高補貼金額至$3000，增設「兒童消費券」及「照顧者消費券」，讓家長可以利用消費券為子女提供學習支援，長遠應考慮社區上設立「喘息空間」及專設照顧者津貼，讓照顧者有機會抽身休息，減輕照顧上的壓力。