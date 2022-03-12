港鐵向清潔工派抗疫津貼　程展緯控訴被外判尅扣：2月有31日?

港鐵早前宣布推出「車站清潔獎勵計劃」，讓清潔工每月按該車站的清潔程度評分及排名，獲得800元至1,200元額外獎勵，關注工友權益而加入外判清潔的藝術家程展緯，收到一月返工4天共103元津貼，平日一日工作僅額外多取25.7元，他質疑工友不但因人手減少而工作量大增，還被故意尅扣「(只有)28日的二月，將800元津貼除以31日？」要求公眾關注港鐵外判清潔工被剝削的情況。



每日工作獲多取26元抗疫辛勞津貼

本地藝術家程展緯一向關注勞工議題，他為體驗港鐵外判清潔工的辛勞，去年「轉行」任職港鐵其中一間外判商的清潔工，主要負責在大圍站等鐵路站進行清潔，按規定亦可獲得每月抗疫津貼，結果他昨日公布上返工4天，合共獲得103元津貼，估計外判商以最低800元津貼計算，還要將原本只有28日的2月除以31日，才得出有關金額，即工作一整天，才額外多取25.7元津貼，連支付一個飯盒亦有困難。

他直指，自第五波疫情襲來，外判清潔公司人手不斷減少，由以往一個站至少有三個人當值，大減至一人或兩人輪班，外判商不但沒有誠意解決人手不足問題，但向散工推出自願離職計劃，聲稱待冷河期過後重新聘用，人手更為吃緊，直斥「每日加一個人(不足)26元，但要做二至三人嘢，你哋支出就慳了好多， 疫情中反賺了，…條數一直都是我們清潔工蝕畀你們！你叫我點服？」他要求港鐵重新審視外判清潔制度的弊端，保障工友權益，作為港鐵主要股東的港府，亦應一視同仁向港鐵清潔工派發合共6,000元元的抗疫津貼，否則變相是帶頭剝削清潔工。

車站獎勵金額不一 金額介乎800至1,200元

根據「車站清潔獎勵計劃」，港鐵將動用2千萬向前線車站清潔工派發每月800元至1,200獎金，為期不少於一年，預料計劃將於2月份起實行。按計劃港鐵將每月為車站的清潔程度評分，會以整個車站計算，得分較高的車站清潔人員，該月可獲1,000元額外獎金，負責清潔廁所的人員因工作較繁重可獲1,200元；另獲合格分數的清潔人員可得到800元，清潔廁所則有1,000元。