深水埗燒臘店蝕錢推16蚊長者燒肉飯　街坊：一張廿蚊有找真係好抵

第五波疫情嚴峻，市場上一片冷清、百業蕭條，相繼有食肆停業甚至結業。深水埗卻有一間燒臘店，即使近月受疫情影響蝕錢，仍堅持力推「長者優惠燒肉飯」，凡年滿65歲或以上的長者，可在店內用16元買到一盒燒肉飯連例湯，實在是「基層恩物」。而據職員透露，如此善心之舉，原來已維持了十多年，數星期前更只售13元還送例湯，近日「乜都貴」之下，才逼不得已加價3元。



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長者優惠燒味飯推出多年 近日不得已加價

疫情下全港食肆各出其謀，一直屬平民消費區的深水埗，更是「沒有最平、只有更平」。其中位於桂林街的鴻昌燒臘家，專門為長者提供膳食優惠。只見其店門前已貼有告示，長者只要出示長者卡，就可購買16元的優惠燒肉飯。記者向店員查詢時，對方指優惠已做了「十幾廿年」，每日賣出近50個優惠燒肉飯；而飯盒原本更只售13元，還附送例湯，午飯時段吸引不少長者光顧。

從店內的價目表可見，燒臘單拼飯外賣原價為41元，雙拼則為44元，雖然相較同區一些燒臘店賣得較貴，但就「長者優惠燒肉飯」而言，售價比店內原價單拼飯平了一半有多，也比區內其他優惠燒臘飯更為便宜。有店員透露，受疫情影響，近數個月老闆「盤生意蝕緊錢」，但不想取消有關優惠，但因疫情嚴重拖慢生產鏈及物流運輸，食材價格不斷上漲，才無奈需加價3元。

受食材及物流成本上漲影響 平民燒味飯價格上調

不少街坊被長者燒肉飯告示吸引，有路過的區外街坊指，見到優惠後首次幫襯，認為以這個價錢來說，份量也尚算滿意；也有已多次幫襯的客人指，不定時就會前來買飯，認為「一張廿蚊有找真係好抵」，能解不少人食飯的燃眉之急。

與區內燒味飯相比，巿面的燒味飯平均價大約20至30多元，當中以朗益燒味工房號稱全港最平，去年底維持15元雙併燒味飯的價格，若配燒肉或叉燒額外加3元，然而受到食材上漲影響，過年後雙併燒味飯已統一加至20元，20元以下平民燒味飯在區內難以復見。