第五波疫情有大量市民染疫，政府早前推出「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，讓市民自行申報呈陽結果，毋須再做核酸覆檢；政府同時開設不同熱線，供市民自行透過電話預約到指定政府診所看病及申請抗疫物資，惟不少市民表示熱線永遠打不通，指定診所看病也預約不到，申請的抗疫物資亦遲遲未送到。

有區議員以問卷調查形式，了解現時市民就政府「呈陽申報系統」及「安心出行」應用程式的意見，結果顯示，超過98%受訪居民認為現時政府每日下午公佈的確診數目，應遠低於實際人數，原因是政府抗疫滯後，亦有七成受訪人士反映，身邊有親友瞞報自己快速測試呈陽性的結果，認為社區的隱藏風險不能掉以輕心。



調查以不記名形式，於今年3月14日透過電話/網上問卷訪問，收集到453名社區居民就政府「呈陽申報系統」及「安心出行」應用程式的意見。負責調查的西貢區議員張展鵬表示，結果顯示，超過98%居民認為現時政府每日下午公佈的確診數目，應遠低於實際人數，原因是政府抗疫滯後，求助熱線一直難以接通，預約到指定診所看病亦困難，抗疫物資支援緩慢，導致有一些市民認為上報程序複雜，即使上報了亦遲遲得不到支援，而選擇不上報。

有區議員以問卷調查形式，了解現時市民就政府「呈陽申報系統」及「安心出行」應用程式的意見。（網站截圖）

此外，調查亦顯示，七成受訪居民反映身邊有親友、鄰居及同事等快速測試呈陽性，但沒有向政府呈報的情況，調查亦不乏居民反映身邊有近10位快測呈陽性人士未有進行申報，質疑若單靠市民自行檢測、申報及申請物資，是否可做到堵漏清零。受訪人士認為，現時每日的確診數字似有回落，但死亡數字卻日創新高，側面驗證了確診數字的不準確，社區的隱藏風險不能掉以輕心。

現時安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內。（資料圖片／歐嘉樂攝）

區議員促「安心出行」實名制 整合抗疫資訊及申報程序

調查亦發現，逾九成受訪居民表示接受「安心出行」實名制，大部分居民反映指，現時需要致電不同熱線電話、以及通過不同平台進行申報確診、物資支援、預約診所及醫生紙證明，過程繁瑣，加上熱線往往難以接通，即使申報後，亦可能等到康復才收到抗疫物資包。

調查顯示，七成受訪居民反映身邊有親友、鄰居及同事等快速測試呈陽性，但沒有向政府呈報的情況。（資料圖片/曾鳳婷攝）

張展鵬認為，通過市民自行檢測、申報及支援緩慢等原因，導致瞞報漏報的現象出現，近日每日確診數目似有回落，市民容易掉以輕心，而社區又存在隱形患者，社區大爆發隨時出現，動態清零的目標難以短期實現。他建議政府可利用「安心出行」，為市民提供一站式服務整合熱門功能，讓有需要市民可填報個人資料，實名認證一站式完成確診申報、物資申請、診所預約及索取醫生紙等程序，簡化確診市民的支援程序。而「安心出行」實名制亦可方便有關部門對確診家庭資料的審核程序，提高支援效率，長遠亦可有效追蹤感染風險及居家檢疫，提高市民對政府抗疫工作的信心。