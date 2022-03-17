汀蘭居轉隔離酒店　逾百租戶遭逼遷　租客不滿違約卻只賠償一個月

荃灣汀蘭居日前因轉為隔離酒店而爆出租約糾紛，逾百名租客要求在數星期內遷出，連月來求助無門。警方今日（17日）接獲一名女子報案指，遭汀蘭居職員趕走，故尋求協助，案件列作爭執案處理。

為配合政府抗疫，汀蘭居早前落實被徵用為社區隔離措施，並要求租客在3月15日或之前搬走，有租戶認為本來與酒店方簽下「死約」，因此拒絕離開。汀蘭居則向留守租戶發出律師信，死線一再延遲至今日（17日），有住戶怒斥汀蘭居做法可恥，認為汀蘭居寧花錢出律師信，卻沒有想法辦法安置「苦主」及作出合理賠償，又指會從法律途徑申訴。《香港01》正向汀蘭居查詢事件。



為配合政府抗疫，汀蘭居早前落實被徵用為社區隔離措施，並要求租客在3月15日或之前搬走。（馮國良攝）

根據荃灣汀蘭居在本月3日發出的聲明，指會配合政府抗疫，於本月31日至6月30日獲政府徵用作「社區隔離設施」，要求住戶在本月15日或之前搬走。根據酒店資料，汀蘭居約三成住戶是長期住宿，是次事件惹來他們不滿。時至今日，約有30名租戶仍未被安置，其中租戶馮小姐指，數星期來雙方共報警約20次，事件包括失竊、職員闖入租戶房間、控訴酒店未有通知工程、違反限聚令等。

馮小姐為汀蘭居的長期租戶，合約期至今年10月28日，本月3日收到酒店通知，要求一眾租客在15日前搬離，她形容當時感到很徬徨，認為短短兩星期難以找到合適地方搬出。（馮國良攝）

長期租戶斥安排太倉促 要求四大賠償

馮小姐為汀蘭居的長期租戶，合約期至今年10月28日，本月3日收到酒店通知，要求一眾租客在15日前搬離，她形容當時感到很徬徨，認為短短兩星期難以找到合適地方搬出，「疫情下好難搵地方搬，好多酒店都唔開」，認為安排太過倉促。

此外，馮小姐認為汀蘭居的賠償方案不合理，因只承諾賠償租戶一個月的租金，她指租戶簽下長約，即使突然退租，租戶仍需交付餘下所有月份的租金，酒店條款列明約租客提早終止合約，住客需賠償合約期內的租金， 反觀酒店單方面終止合約，租客卻只得一個月租金賠償，故感到十分不公，斥「要攞政府津貼，但又不願賠償租戶」。

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馮小姐現時以月租15,000元租用套房，房間大約300呎，費用包括車位和執房服務（Room Service），馮小姐認為價格比坊間其他租置單位便宜，現時要找相同配套的套房，價錢也貴三至五倍，認為現時逼遷租客令他們大失預算，她指酒店一直迴避收租，至今天更停止執房服務。汀蘭居原本約有130名租戶，聲明發出後，有部份租客選擇離開，馮小姐指現時有近30戶租客仍未搬走，選擇搬出的有逾半為短期住戶，他們本來已各有打算，亦有人因裝修暫住、準備移民，故願意接受酒店的解決方法，但對一眾長期住戶而言，搬出並非易事，「好難搵返咁平，我都負擔唔起咁貴租」。

馮小姐認為，汀蘭居違約在先，認為他們沒有誠意與租戶洽商，只交代會單獨與之商討，但過去多次均是租戶主動找酒店方洽談賠償，對於如何安置租戶卻遲遲未解決。馮小姐指汀蘭居理應為長期租戶提供四大賠償，包括先付3個月的代通知金、賠償合約所剩月份的租金、合約期間租住其他同類型配套酒店的差價及運輸費。

陳小姐認為汀蘭居要求住宅12日內需搬遷的做法不合理，「根本唔夠時間」，她又指昨日收到律師信感到十分氣憤，形容汀蘭居「惡人先告狀」做法可恥。（馮國良攝）

嘆12日限期難覓新居

而住戶陳小姐則認為汀蘭居要求住客12日內搬遷的做法不合理，「根本唔夠時間」，又指疫情下不敢亂覓居所，她提到有住戶是來港公幹，但突然遭迫遷，形容「仲慘過我」。她又指昨日收到律師信時感到十分氣憤，形容汀蘭居「惡人先告狀」，做法可恥。

馮小姐指現時有近30戶租客仍未搬走，選擇搬出的有逾半為短期住戶，他們本來已各有打算，亦有人因裝修暫住、準備移民，故願意接受酒店的解決方法。（馮國良攝）

荃灣區議會主席陳琬琛則表示，早前收到租戶們求助，亦盡力為他們提供支援，例如向他們提供相熟律師的聯絡方式，他認為現時有部份租戶仍未被安置，認為「要佢哋話走就走，好慘」。《香港01》正向汀蘭居查詢事件。