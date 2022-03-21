消除種族歧視日｜安德里憶與南亞人搵樓被掃走：他們說沒房出租

聯合國把每年3月21日定為「國際消除種族歧視日」，有印度裔社工表示，曾遇過有來自非洲的小孩拒絕脫下帽子，原因是曾在學校被同學嘲諷「鬈毛」；他亦試過陪同不懂說廣東話的南亞人到地產公司找房子，被職員以掃帚阻止他們進入，說沒有房間出租，慨嘆香港是一個國際化城市，但很多不同種族的香港人每日仍然面對不同程度的種族歧視。

此外，為響應國際消除種族歧視日，平等機會委員會推出了一系列活動，包括三場以種族多元、平等、共融為題的線上座談會。



印裔社工安德里曾處理過一個來自非洲的家庭的個案，指他們來到中心時，孩子一直戴着帽子，情況持續好幾天，經不斷追問下，發現原來孩子在學校因為頭髮而受到種族嘲諷。（安德里Jeffrey Andrews facebook圖片）

難忘非洲小孩怕被笑「鬈毛」拒脫帽

今日（21日）是國際消除種族歧視日，印裔社工安德里（Jeffrey Andrews）表示，香港是一個國際化城市，但很多不同種族的香港人每日仍然面對不同程度的種族歧視。他舉例指，曾處理過一個來自非洲的家庭的個案，指他們來到中心時，孩子一直戴着帽子，情況持續好幾天，經不斷追問下，發現原來孩子在學校因為頭髮而受到種族嘲諷，「他是學校裏唯一一個黑皮膚的孩子，而頭髮是捲曲和編髮的。因此孩子受到了創傷，羞於展示自己的頭髮。」

今日（21日）是國際消除種族歧視日，印裔社工安德里（Jeffrey Andrews）表示，香港是一個國際化城市，但很多不同種族的香港人每日仍然面對不同程度的種族歧視。（安德里Jeffrey Andrews facebook圖片）

安德里又透露，上周他帶同一位南亞裔事主欲找房子，由於事主不懂說廣東話，安德里特意邀請了一名女同事前來，一行三人到地產公司，惟當他們甫踏入地產公司時，一名正在掃地的職員竟以掃帚阻止了安德里的腳步，說沒有房間出租，「哇！作為社工，我能說一口流利的廣東話，很冷靜而且專業。但是這還不足夠，因為我們的顏色不對！」

雖然來自不同國度的人士在港仍然受到種族歧視，但安德里說仍然對這個城市充滿希望。（安德里Jeffrey Andrews facebook圖片）

雖然來自不同國度的人士在港仍然受到種族歧視，但安德里說仍然對這個城市充滿希望，他分享了數年前在東涌超市排隊付款的經歷，「因為前面的家庭買了很多東西，我需要等待一段時間，而我也要買很多東西，我身後是一位老太太，她只是買幾件東西，故我做了大多數香港人會做的事，我說：『婆婆，你先！』令我驚訝的是，她回應並指着我說：「香港人！」」安德里難忘這次經歷，形容「無法解釋那種感覺是有多好！」他希望透過分享以上事件，懇求大眾接受不同種族的人士，「請在給種族定型或標籤之前三思。」又呼籲市民當看到種族主首發生時予以阻生，建立一個真正包容的城市。

安德里懇求大眾接受不同種族的人士，「請在給種族定型或標籤之前三思。」又呼籲市民當看到種族主首發生時予以阻生，建立一個真正包容的城市。（安德里Jeffrey Andrews facebook圖片）

平機會推一系列活動宣揚種族文化共融

至於平機會亦趁着國際消除種族歧視日推出一系列活動，包括周三（23日）舉辦的「工作間的多元身份挑戰（種族、性別及其他）」座談會，分享者包括具不同種族背景的在職女性，平機會指，該系列的首場已於2月25日順利舉行，由來自錫克教、伊斯蘭教，以及僱主的代表探討工作間的宗教和種族文化共融，而第三場亦是最後一場座談會的日期是4月13日，主題是工作間的種族平等共融溝通策略。

平機會亦展開「齊來支持種族平等」網上宣傳活動，鼓勵機構及僱主利用預製的相框和電子宣傳橫額在社交平台作分享，以示對種族平等共融的支持。平機會製作的「國際消除種族歧視日」網上活動日曆也納入了不同非政府機構和其他團體的相關活動，除了透過社交媒體邀請公眾參與相關活動外，亦呼籲企業團體以不同方式響應。

此外，平機會亦向行政長官提交有關促進香港種族共融意見書，以回應在2021年《施政報告》中政府表示會以身作則，為少數族裔人士提供更多受聘機會。意見書的重點除了一系列增強職場種族多元共融的措施外，亦建議加強不同族裔之間的互動，促進普羅大眾擁抱香港豐富多元的文化歷史。

朱敏健：種族歧視沒有立足之地

平機會主席朱敏健提醒市民，在現今多元和緊密連結的社會中，種族歧視沒有立足之地，呼籲各行各業僱主，不論規模大小，都應該了解廣納多元種族和文化人才的優勢，而服務提供者、教育機構和各社會階層亦需要擁抱種族平等、共融的原則，通過大眾相互交流及接觸，方可實現一個多元、共融的香港。