疫下牧師變「Food Pastor」為居家隔離者送外賣：教會怎能坐視？

第五波疫情近日稍見緩和，但仍有一班需要居家隔離的人士，未能獲得適切支援。基督教關懷無家者協會指，早前供無家者入住的臨時宿舍內出現初步確診個案，沒確診的人士因而被安排撤離、搬入教會的同座大廈一個單位暫住居家隔離，無奈後來也全部確診。有牧師得知消息後，二話不說立即答允盡力支援，更提供「Food Pastor」服務，為受影響的無家者送飯，「買飯、送飯看似不是牧師的既定工作，但嚴格和實際來說卻是『應做』的工作。」負責的黃牧師如此說道。



據黃牧師表示，這班隔離人士各因某些際遇進入無家狀態，原先入住了基督教關懷無家者協會的臨時宿舍，而協會內有一位職員是黃牧師的舊同學，早前同學與他分享了單位內的情況。疫情下協會職員十分忙碌，居家隔離者又不能出外，黃牧師指，一想到這班人就住在教會樓上，本着要「愛鄰舍」的信念，當下已沒再考慮，「教會一定要伸出援手。他們因受感染要隔離而不能出外，三餐都成問題，教會怎能坐視？」

提供點餐及其他物資補充服務

於是，黃牧師獨自一人為幾位正在隔離的無家者提供外賣送餐支援，他每次送餐前都先聯絡及傳餐單給他們點餐，並另購水果給他們補充維他命，還會問他們有否其他物資要補充，整個過程約在30分鐘內完成。而同時間他又和另外四位教會同事，一起幫助區內65戶基層街坊，派發餸菜、抗疫物資，關懷他們情緒狀況等，並支援其他染疫隔離家庭的需要。

平日牧師大多負責主持各項禮儀、講道等，今次化身如外賣平台般的「Food Pastor」送餐員，遊走街上買飯、送飯，黃牧師認為是「應做」的工作，「聖經所教導的『愛』，是不要只在言語上，而是在信心和行為上的『落地』行動。」他又指，疫情下很多基層市民不單在生活和抗疫物資上缺乏，防疫政策資訊混亂，也令情緒處於不安中；加上收入減少致生活不穩，帶來很大壓力。因此除了基本生活需要外，他們十分需要被尊重、聆聽、明白，並有人陪伴同行，「情緒上感到被關懷、被支持、被尊重，是疫情持久戰下，小市民心靈最大的需要。」