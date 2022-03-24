疫情｜迪士尼樂園向200個少數族裔家庭捐贈清真食品緩解困境

新冠病毒第五波疫情下，不少基層生活及工作受到影響。香港迪士尼樂園度假區透過鄰舍輔導會以及香港小童群益會，捐贈清真食品、應急物資等，給予超過2,000 個本港少數族裔家庭，過萬人受惠，園方說，希望能夠緩解他們在疫情中面對的困境。



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迪士尼樂園表示，一直關注社會上的弱勢社群，推動多元共融，更留意到最近第五波疫情，本港少數族裔急切需要更多的支援。行政總裁莫偉庭表示，雖然疫情期間樂園需要暫時關閉，但很感恩一眾演藝人員和社區合作夥伴，「他們不辭勞苦無間斷將迪士尼的奇妙魔法和溫暖送到社區，希望盡快再次與大家在樂園見面！」

迪士尼樂園行政總裁莫偉庭（右二）感恩一眾演藝人員和社區合作夥伴。（迪士尼樂園提供圖片）

迪士尼：不少少數族裔需選用清真食品

樂園引述鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示，在日常服務接觸不少的少數族裔，很多都已經是土生土長，但他們都保留文化傳統，例如需要選用清真食品等，但在疫情下，他們難以外出購物，甚至生計都受影響，需要大家幫助。

樂園表示，除了支援少數族裔外，香港迪士尼善用各項的資源及網絡，包括協助聯絡不同供應商，為本港多間慈善團體及非牟利機構，包括願望成真基金、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、香港兔唇裂顎協會、生命小戰士會等，籌集各類型的物資，連同度假區捐贈的主題商品及口罩、以及其他應急物資等，送贈予社會上有需要的家庭及病童，整項社區支援項目有超過 15,000 人受惠。

園方又指，鑑於社區對食物援助的需求日益增加，香港迪士尼於去年6月推出全新「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，為本地家庭提供超過 12,500 個健康及新鮮製作的餐盒。香港迪士尼亦擴展與非牟利機構膳心連基金合作的剩食捐贈計劃，為本地居民供應飯餐。在過去 16 年，迪士尼義工隊合共為社區服務 111,000 義工時數。