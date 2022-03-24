煤氣公司300萬購買物資送基層　正準備籌備千份開學禮物給學生

新冠病毒第五波疫情未緩和，煤氣公司表示，近日撥出300萬購買物資，夥拍房屋協會和基督教家庭服務中心展開行動，迅速籌集二萬份抗疫愛心湯包，並連同超市購物券，送到逾萬個基層家庭人士手中，這些家庭中有劏房戶、獨居長者、「雙老」家庭、失業或開工不足人士，全部是疫情下生活最困難、也是最缺乏支援的一群人。



煤氣公司表示，今次訂購的湯料包亦特別增強防疫功效，添加了具有健肺功能的中草藥，提升抵抗力。另一方面，因應小朋友在疫情下長期無法正常生活、學習，身心成長早已大受影響，而全港學童又正經歷一個特殊暑假，他們同樣需要支援，正啟動新工作—迅速籌備1000份「開學禮物」，包括文具和益智玩具，送到小朋友手中，讓他們在疫境中能繼續有所學、有所樂，以健康身心重返校園。

煤氣公司早前於短時間內先後推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」和捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣項目，以分別支援全港飲食業界、前線醫護，以及隔離人士所需。

恒隆與智樂舉辦逾60場「在家網上齊齊玩」活動，讓2,000名基層兒童受惠。

恒隆地產向確診住院兒童送1500份適齡遊戲包

另外，恒隆地產今日也宣布宣布透過「恒隆抗疫基金 2.0」與智樂兒童遊樂協會合作，向確診住院兒童送贈1,500份適齡遊戲包，並為2,000名基層兒童提供兩個月網上互動遊戲，減輕他們的焦慮與不安和保持其身心健康。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，疫情下的隔離措施與停課安排，無疑窒礙了兒童正常的互動學習、群體社交及遊戲活動機會，這尤其影響確診病童及正在家中隔離的兒童，故希望透過「恒隆抗疫基金 2.0」，為一眾受影響的兒童提供精神上的支援，並紓緩家長的照顧壓力。