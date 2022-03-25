疫情｜樂善堂與民政處支援少數族裔及基層　為確診者送清真食品包

油尖旺區是少數族裔主要聚居地方，十八區中亦以油尖旺最多劏房單位。為協助少數族裔及基層家庭，九龍樂善堂與油尖旺民政事務處本月4日開始「居家抗疫支援計劃」，為確診少數族裔及劏房戶提供物資支援，包括清真食品、一般食品、快速測試劑、平安藥包及消毒物品等，計劃推出三星期以來，共有897戶確診家庭求助，共2,547人受惠。



物資包內有食品、快速測試劑、消毒物品及成人和兒童平安藥包等, 希望能在最有需要時為確診隔離家庭提供適時協助。（樂善堂提供圖片）

油尖旺民政事務專員余健強表示，少數族裔較少留意抗疫資訊，在物資方面亦相對短缺。 「居家抗疫支援計劃」，聯絡了區內不同少數族裔團體合作，當有少數族裔確診者求助時， 有熟識他們語言的團體能夠了解他們的需要，而食物包物資屬清真食品，亦會提醒他們目前最新的防疫資訊，令少數族裔獲得最適切支援。

樂善堂總幹事劉愛詩則表示，團隊希望能在疫情下「幫得一個得一個」，有成員為一家七口的基層家庭送上物資，亦有一家四口確診的唐樓個案，也有兩戶家庭確診後，全家需要隔離的情況，極需物資支援，故樂善堂派員送上食品、快速測試劑及成人和兒童平安藥包等，希望能在基層確診戶最有需要時提供適時協助。

「居家抗疫支援計劃」在油尖旺區推出三星期，由企業贊助物資，並在油尖旺民政事務處協助下網絡找出有需要確診者，再由樂善堂人員接洽確診之少數族裔和基層家庭，逐家逐戶送上物資。計劃至今已協助203戶、812人確診少數族裔家庭以及694戶、1,735名居於油尖旺的確診劏房或基層家庭。計劃將持續至本月31日，有物資需要之確診家庭可致電6592 1344求助。