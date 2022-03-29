無家者遭康文署清家當入稟索賠　歷時1年9個月2人離世3人失聯

康文署人員2019年冬至期間聯同數十名防暴警員，到深水埗通州街公園驅趕在該處露宿的無家者，並且把無家者家當當垃圾丟掉，共有14名無家者前年6月入稟索償，今日(29日)上庭等候裁決，上庭前由代表攜同已離世無家者的遺照在法院前默哀一分鐘。協助他們的社協幹事吳衞東表示，事件中的14人在歷時1年9月個月的索賠的過程中，有2人已離世、3人失聯，希望事件能促成港府設立無家者友善政策，保障他們的權益。



有人帶同遺照到場請願

社協幹事吳衞東、幹事陳仲賢，連同兩名無家者代表，今日下午1時許抵達西九龍法院小額錢債審裁處聽取判決，他們帶同一幅「尋求公義 毋忘弱勢」的橫額，以及兩名在追討訴訟期間離世的無家者趙金興及馬月榮遺照到場，在門口為逝者進行簡單默哀一分鐘儀式後，大叫「露宿無罪、驅趕無理」等口號。

協助無家者的社協幹事吳衞東表示，繼馬月榮去年10月去世後，趙金興今年3月6日亦在等候裁決1年9個月的過程中，因感染新冠肺炎不幸離世，亦有2人留醫及3人失去聯絡，未能見證。

他直指現時無家者政策並不友善，強調無家者手無寸鐵，康文署卻聯同防暴警出動驅趕無家者及沒收其家當，做法毫無合理性，事後律政司代表竟向最弱勢的無家者開刀，追討26,879元訟費，但事實是無家者的個人物件被沒收招致損失，形同政府以巨額訟費阻止弱勢社群尋求公義的權利。

《濁水飄流》真實版 今次屬無家者第三次入稟索償

吳衞東認為無論判決如何，重申港府應設立無家者友善政策，仿效美國紐約及日本大阪等，有法例保障無家者及有房屋支援，否則這類驅趕無家者的事件會不斷持續下去。

今次已是無家者第三次入稟索償，早前兩次入稟則分別發生在2012及2015年。改編自真人真事的本土電影《濁水漂流》，便是講述2012年在一次由食環署和民政署執行的「清場行動」中，40多名通州街的無家者家當被棄、事後與社協聯合控告政府的事件；而當時政府只肯向每位露宿者賠償2,000港元，並拒絕應露宿者要求道歉。另一次則為2015年，油麻地澄平街行人隧道內有20多位露宿者的物品被食環署職員「清場」時棄掉。