文具舖結業東主落難住工廈　染疫兼冇防疫包　社協：確診都唔敢報

港府上周六(2日)起向全港派發防疫服務包，然而有「弱勢中的弱勢」住戶一度被遺漏名單外。有生意失敗落難的文具舖東主，以及母親離世後搬出公屋的兩姊妹委身工廈劏房，收入本已不高，工作關係需要定期檢測，惟政府派發防疫包的地點只限住宅，至昨晚才公布補漏方案，有租戶稱工時長難以在指定時間內領取，關注組織指工廈劏房業主擔心住址曝光，「10個租戶確診有10個都冇報」，認為工廈劏房戶較一般劏房戶居住環境更差，應容許透過社福機構派發，減少疫情大幅度擴散。



文具舖狂加租結業 東主租工廈倉庫長住

54歲的麥先生原本在美孚一間面積約100呎的商場舖位經營文具店10多年，4年前因業主大幅度加租，月租由28,000至40,000元，被迫離開謀生多年的行業，再以月租3500元租入葵涌一個工廈倉庫逐步賣走貨尾，由於生意失敗，所有資金積壓存貨內，已無力額外支付房租，貨倉成為他商住兩用的地點，「簡簡單單鋪張床，𠵱度最差係冇得沖涼，通常去球場更衣室洗身，疫情關閉後就去朋友屋企或公廁搞掂。」

由於年紀漸大，他無法勝任辦公室工作，只能從事體力勞動工種，他曾從事不同行業散工，近月轉而任職食物加工場的包裝工，收入較為穩定，「起碼有一餐食，唔使擔心冇飯着落。」不過上月初工場陸續有出現確診個案，他上月初亦受感染中招，需要自行在工廈倉庫內隔離，其間每日進行快速檢測及自購連花清瘟膠囊，直至結果連續２天呈陰性後才獲准上班，由於居住工廈，加上不懂如何在網上填寫資料，最終沒有上報衞生署網上平台，自行康復後正式復工，其間藥費、口罩及快測包全靠自費，在僅有收入中顯得捉襟見肘。

政府派發防疫包不包括工廈

政府今月1日宣布上周六起向全港派發防疫服務包，他隨即在政府公布資訊中查找派發方式及地點，結果發現工廈單位不被列入派發名單內，亦沒有述明准許未收到通知書的巿民可以到指定派發點登記，至昨晚(4日)公布補漏拾遺方案，准許早前未能收到防疫服務包的巿民到各區指定派發點作簡單登記後領取，才感到安心，「之前快測包好貴，成30蚊一個，𠵱家每月購買防疫物資都要成幾百蚊，起碼有份慳得一蚊就一蚊。」

居民王小姐與胞姊原與母親共居公屋單位內，兩年前因母親離世而要遷居，兩姊妹以月租3,800元租入觀塘工廈一劏六的單位內，。由於要共用廚廁，上月初先有男租戶中招，兩姊妹亦受到感染，至少四人被連續感染，但居住工廈單位內，她們不敢申報衞生署，自行隔離10多天後才復工，她指即使政府准許居民自行往指定派發點領取防疫服務包，但收入不高手停口停，每日工作早出晚歸，根本不可能在限定時間內領取，寧願放棄登記。

工廈劏房業主害怕不合法居所曝光，一般會要求租戶不得隨時開門讓執法人員巡查，染疫亦嚴禁上報衞生署，造成疫情擴散。(社協提供圖片)

社協：工廈劏房成防疫中弱勢社群

社協幹事胡加沂表示，工廈劏房戶入息比一般劏房戶更差，他們上班工時長，休息時間短，部分更沒有多餘錢添置電視機等接收外間資訊的工具，依靠社協向他們適時發放資訊，然而政府主動派發防疫包的地點只限住宅，亦不會在工廈管理處發布通告，工廈劏房根本無從得悉最新補漏拾遺方案，加上工廈業主不欲劏房地址曝光，嚴禁租戶確診後申報衞生署網上平台，「10個租戶確診有10個都冇報，起碼我哋接觸到個案係冇」，租戶變相要自行承擔相關防疫物資或隔離停工費用，成為防疫中的弱勢社群。

她建議政府仿效早前容許透過指定社福機構，向無家者派發防疫包，政府亦可透過電訊商發放手機短訊，讓隱蔽性高的工廈劏房戶獲悉最新領取防疫包資訊，加強疫情防控效果。