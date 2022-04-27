跨境司機粵康碼「被鎖」停工3個月　不符申領援助資格入不敷支

第五波疫情來勢洶洶，基層面對的生活壓力更是百上加斤。有中港跨境司機因居住地區爆疫，導致粵康碼「被鎖」，無法透過進行核酸測試開工，今年2至4月更是「零收入」狀態，加上養車雜費高昂，生活足襟見肘。亦有身體欠佳的獨居長者，自去年10月起停工後，一直無法找到工作，由於不符合資格申領臨時失業援助金，需動用僅餘積蓄度日，上星期終需申請綜援。協助二人的基層願景成員李芝融表示，不少基層疫下面對「資訊鴻溝」，無法得知最新的抗疫消息而作出相應規劃，他亦形容申領臨時失業援助金的門檻太高，促請當局放寬申領資格門檻，令更多基層受惠。



任職中港跨境司機的黃先生（左）因居住地區爆疫，粵康碼「被鎖」而無法北上開工，第五波疫情下已有3個月零收入，每月的養車支出卻需近兩萬元。（梁鵬威攝）

60多歲的黃先生居於觀塘區公屋，任職中港跨境司機30多年，屬於自僱人士，平日每月生意額約3萬多元，一家三口靠他供養。他形容自疫情以來經常開工不足，一個月勉強可開工15天，但至今年第五波疫情一發不可收拾，他的粵康碼亦因「被鎖」而無法北上開工，「因為我住嗰區一有人確診，個App就會知道，就唔俾你做核酸檢測，即係上唔到去做嘢。」由於第五波疫情持續多個月，黃先生的粵康碼一直延至今日（27日）才再次「解鎖」，「呢三個月完全開唔到工，但我都要供車、畀停車場費同月費」，黃先生透露，每月「養車」的恆常開支，包括月費、油費、供車等已接近兩萬元，嚴重入不敷支。由於他並非失業狀態，並不符合申領臨時失業援助金資格，而第六輪「防疫抗疫基金」支援的受影響行業中，亦沒有涵蓋中港司機，加上日常的家庭開支，令黃先生疫下的經濟負擔極為沉重。

被確診患有神經系統疾病的阿達自去年10月起主動停工休養，惟至今年初疫情大爆發，故其後雖然身體狀況改善，一直努力尋找工作卻無果。（梁鵬威攝）

獨居長者因身體問題無接種疫苗 增加求職難度

而十多年前已被確診患有神經系統疾病的阿達，疫情前多數任職清潔散工。由於他身體欠佳，試過在工作期間突然暈倒需送院，他無奈只能按身體狀況調整工作安排。阿達自去年10月起主動停工休養，惟至今年初疫情大爆發，故其後雖然身體狀況改善，一直努力尋找工作卻無果，「因為我中過幾次風，一直唔敢打針（接種新冠疫苗），其實睇過幾位醫生，佢哋都唔建議我打針，但冇一個肯幫我寫醫學證明書。」本港自2月起推行疫苗通行證，鼓勵全民接種疫苗，措施令阿達求職時增加難度，「商場、屋邨嗰啲唔入得嘅話，好多公司都唔會請你做清潔工。」阿達同樣不符合申領臨時失業援助金資格，由於阿達是一名獨居長者，疫下手停口停，只能靠僅餘的積蓄度日，上星期他已逼不得已申領綜援，但估計亦無法解決燃眉之急。

團體嘆支援措施如懲罰性鼓勵

協助二人的基層願景成員李芝融表示，疫下基層面對「資訊鴻溝」，無法得知最新的抗疫消息而作出相應的生活規劃，例如黃先生的停工風險比其他行業更高，資訊流通欠佳下令他無法預計短期內的工作情況。他亦形容疫下基層因開工不足，在職貧窮情況普遍，而政府目前的措施卻屬「懲罰性鼓勵」，變相懲罰努力工作的基層，建議放寬臨時失業支援計劃或在職家庭津貼的申請門檻，令開工不足的基層亦能受惠。