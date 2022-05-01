再有紅頂小巴地標消失　荃灣開業25年酒吧復業不足一周即結業

灣仔大丸、觀塘寶聲、旺角先施……這些已經逝去的紅頂小巴地標，再多一個被抹掉。位於荃灣開業25年的沙咀道獅子吧，疫後重開復業不足一星期，上月27日宣布租約期滿結業，這個印在小巴水牌的地名不再復見，只剩乘客有落時掛在口邊。「活在觀塘」專頁版主袁智仁表示，隨着裕民坊重建變天，銀都、寶聲戲院等水牌已告消失，只留下公式化地名，昔日歷史回憶逐漸在公眾面前銷聲匿跡。



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小巴水牌早被收走 仍有乘客大叫「獅子吧有落」

獅子吧是荃灣區內歷史悠久的其中一間老牌酒吧，開業約25年，經營觀塘至荃灣福來邨的小巴司機經常會在擋風玻璃前放上「獅子吧」的紅字水牌，表明乘客可在沙咀道下車，惟該酒吧上月21日放寬限聚令後復業不足一周，便宣布因租約期滿，同月27日後結業，往後只能成為街坊的集體回憶。

現場所見，該酒吧近日正進行拆卸工程，工人推着手推車來回於酒吧內與車路外的回收斗，趕快清空吧內裝修佈置，僅剩門面上方仍然留有獅子吧中英文招牌，料日內將被拆走，而小巴水牌早已收走，不過乘客大叫「獅子吧有落」時，司機仍會約定俗成讓乘客在該處下車。

小巴水牌按公眾記憶定名 部分地標消失後仍保留

昔日其他地區的著名地標，例如灣仔記利佐治街與百德新街交界大丸百貨、旺角通菜街的先施百貨，即使地標消失後仍作保留，但更多是是淡化於公眾面前，慢慢忘記消失。有小巴業界稱，政府原則上沒有法例監管紅頂小巴展示目的地名稱，不過運輸署認為不同路牌可能對不熟路線的乘客造成不便，會提醒業界改用一般市民認知的現存地標。

「活在觀塘」專頁版主袁智仁表示，隨着觀塘裕民坊及公共交通交匯處重建，觀塘寶聲戲院、銀都戲院水牌已經消失，但部分街坊仍然改不了口，依舊向小巴司機叫喚舊地名落客，「叫地名就知喺區內生活幾耐，八十後識叫銀都富都、九十後會叫老麥，早年街坊會喺馬蹄徑叫新光有落」。舊地名形成一種跨年代的集體回憶，讓公眾回憶昔日觀塘歷史發展，但他認為隨着公共交通伸延及普及化，加上政府政策上不支持紅頂小巴發展，公式化地名會替代舊有地標，「以港鐵為例，官塘早就改叫觀塘，奧運站更加係憑空諗出嚟，同舊日地名毫無關係，街道、地標消失咗，拎個公式化名字，某程度抹殺街坊對社區嘅印象。」

回憶觀塘裕民坊拆卸前狀況：

