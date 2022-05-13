大圍遊樂場擬改建「插針」公屋　最快2030年落提供400單位

前特首梁振英2013年宣佈向每區區議會撥款一億，打造「社區重點項目」，當中沙田大圍明渠耗資8,000萬興建5人足球場，被指是為日後拆卸旁邊大圍遊樂場內足球場，再而興建「插針式」單幢公營房屋鋪路。沙田民政事務處及房屋署近日向沙田區議會提交文件，正式提出改建大圍遊樂場方案，屆時將興建一座41層高的政府綜合大樓及資助房屋，提供400個單位共容納1,100人居住，最快2030年竣工。



擬興建41層高的綜合大樓連公營房屋大廈

根據沙田區議會文件披露，大圍村南道大圍遊樂場屬「住宅（甲類）地帶」，適用於政府一地多用發展原則，經探討可行性後，擬改建上址共同興建成聯用綜合大樓及公營房屋項目。地盤總面積約為0.37公頃，可興建一座約41層高的綜合大樓連公營房屋大廈，當中後者可建400個居住單位，容納約1,100人，地積地約15倍，屆時大廈內綜合大樓將包括社會保障辦事處、小型圖書館、普通科門診診所、大圍民政處、綜合家庭服務中心、幼兒服務中心及長者鄰舍中心等單位，並附設公眾停車場、平台花園、兒童遊樂場等配套設施。上述發展計劃預計2024年展開，最快2030年落成相關項目。

建築署稱已就發展計劃對周邊道路網絡的潛在影響進行交通檢討，初步結果顯示，只 要採取適當的道路改善措施，上述發展不會對附近的道路網絡造成不可接受的影響。

2017年大圍明渠上的5人足球場平台已蓋好。（沙田區Facebook圖片）

採取適當措施減少對鄰近噪音影響

房委會亦有就發展計劃對環境影響進行技術評估，初步相信計劃並沒有不可接受的影 響。而擬建公營房屋發展項目在適度混合採用建築鰭片、減音窗、合適的樓宇座向和平面布置等措施下，以符合有關噪音的準則及法例要求。至於空氣質素方面，樓宇與道路之間會有適當間距，以減低汽車廢氣對住宅單位的影響，並符合《香港規劃標準與準則》的要求。

相關規劃將於下周二（17日）在沙田區議會發展、房屋及環境衞生委員會中討論，再進一步諮詢區議員意見。