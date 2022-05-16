本港雨季派逾1,400萬個「雨膠」　環團批政府「嘆慢版」拖立法

雨季已至，本港曾估算每年雨季耗用超過1,400萬個雨傘膠袋，但環境局遲遲尚未就「管制即棄塑膠」進行立法工作，僅由物業管理公司或發展商自發參與減少「派膠」行動，綠領行動近年推出「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃，期望今年將會有約200間屋苑、工商廈及商場等物業參與，認為計劃已成功喚起大眾對濫用雨傘膠袋問題的關注，團體促請政府盡快落實可持續發展委員會報告中提出的相關建議，否則最終「拖得就拖」，只會淪為「得個講字」。



可持續發展委員會上月就「管制即棄塑膠」提交報告

可持續發展委員會上月就「管制即棄塑膠」公眾參與所收集的意見，提出了具體報告，並具體提出多項應該在短期內禁止免費派發的即棄塑膠產品種類，當中就包括雨傘膠袋；該委員會同時建議推廣合適的替代品，例如雨傘除水器。綠領行動對於報告的相關建議表示歡迎，但同時指環境局就相關建議落實具體的立法工作，未有任何時間表示憂慮。

根據綠領行動於2017年進行的調查發現，本港每年雨季耗用超過1,400萬個雨傘膠袋，該會遂於同年推出「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃，鼓勵全港物業管理公司參與，由最初只有15個物業支持，規模擴展至去年達157間屋苑、工商大廈、商場等物業，另外有近百間機構，在2019至2021年間奪得計劃的「減量大獎」，即雨傘膠袋訂單比上一年減少一成或以上，可見物管公司已經準備就緒，以不同的方法取代雨傘膠袋，反映該會多年來的公眾教育和倡導工作，已逐漸得到社會認同，成功喚起大眾對濫用雨傘膠袋問題的關注。

綠領行動認為社會上已經有越來越多持份者，願意減用甚至完全停用雨傘膠袋，當中領展資產管理有限公司更於今年初宣布，由2月1日起開展「拜拜遮袋」環保行動，於旗下全線物業，包括75個商場，全面停止派發雨傘膠袋，成為香港首個停止派發雨傘膠袋的大型物業管理公司。

領展旗下75個商場令年初全面停止派發雨傘膠袋

領展物業管理總經理繆國相表示，除了停止派發雨傘膠袋，領展亦斥資130萬元添置吹地機及雨傘除水器等環保設備於雨天使用。根據觀察，自停派雨傘膠袋以來，他留意到有八至九成的訪客會使用雨傘除水器，亦有約一至兩成訪客會自備雨傘袋包裹雨傘，反映市民對使用雨傘膠袋的習慣已隨之改善。以往領展每年會派發300萬個雨傘膠袋，相信停派雨傘膠袋後，長遠可抵銷採用環保設備的相關開支，並節省清理被棄掉雨傘膠袋的人手，分配到其他服務。

新鴻基地產旗下的商場Mikiki，由2017年起參與綠領行動舉辦的「減少使用/ 派發雨傘膠袋審核認證計劃」，從最初參與時只獲得銅獎，至去年取得最高級別的金獎。商場物業管理商康業服務有限公司高級分區經理盧家輝表示，減少派發雨傘膠袋的過程曾經歷不少挑戰，例如初期引入日本製雨傘除水器 ，成本高達過萬元，亦有市民因不當使用，令耗損率增加；加上商場位處公共交通要點，人流眾多，商場設法令訪客使用環保設備，包括引入新一代較易使用的雨傘除水器，經測試及觀察後，將除水器設置在商場主要出入口的中間位置，該措施漸見成效，使用除水機比例由以往一至兩成增至七成。

綠領行動項目經理葉翠雯表示，自認證計劃推出以鼓勵物業減少訂購雨傘膠袋後，估計過去3年合計減少派出388萬個雨傘膠袋，以每個$0.3元計算，合共節省至少116萬元。她又引述根據可持續發展委員會發表報告指，有達83%的機構、公司和個人表示，同意立法管制雨傘膠袋的使用，足以反映社會對於管制即棄塑膠問題已經有相當的共識，現時展開立法工作，完全具備天時、地理、人和，故期望政府盡快訂出時間表。