調查指九成受訪商戶不知廚餘佔都市廢物比例　團體促加強社區配套

香港廚餘問題嚴重，有關注團體發起「業界廚餘現況調查」，以葵青區作為調查試點，透過訪問區內各類型的食肆、搜集廚餘數據及現況、處理及面對的問題，並了解相應的社區配套及作業誘因。結果發現，九成受訪商戶並不知道現時本地廚餘佔整體都市固體廢物的百分比，逾四成受訪者不知道於去年8月三讀通過的都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例草案，反映不少食肆並不了解本港處理廚餘的政策及相關基建。

團體建議政府應該投放更多資源，向商戶提供全面指引，引導業界人士提早學習並實行相關措施，為垃圾徵費做好準備，以及舉辦相關的培訓課程，讓食肆的前線員工學習處理廚餘的程序。團體亦促請政府為業界處理廚餘制訂時間表，增撥資源研究中硬件設施流程。



食德好與香港浸會大學國際學院合作發起「業界廚餘現況調查」，以葵青區作為試點，以調查及量性方式，透過訪問區內各類型的食肆、搜集廚餘數據及現況、處理及面對的問題，並了解相應的社區配套及作業誘因。（食德好提供圖片）

根據調查，本港每日棄置約3,600公噸廚餘，佔香港堆填區的總廢物量近40%，廚餘中約三分一來自工商業，約有1,000公噸。食德好與香港浸會大學國際學院合作發起「業界廚餘現況調查」，以葵青區作為試點，以調查及量性方式，透過訪問區內各類型的食肆、搜集廚餘數據及現況、處理及面對的問題，並了解相應的社區配套及作業誘因。

逾六成半受訪商戶表示有實行減少廚餘

結果顯示，九成受訪商戶並不知道現時本地廚餘佔整體都市固體廢物的百分比，超過七成商戶表示從未聽過O‧Park（小蠔灣廚餘廠）。逾四成受訪者不知道於去年8月三讀通過的都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例草案，反映不少食肆並不了解本港處理廚餘的政策及相關基建。另一方面，逾6成半受訪商戶表示有實行減少廚餘，當中逾七成指「環保」是促進他們減少廚餘的原因，有一半則指出減少廚餘是為了減輕處理垃圾成本，反映業界其實亦明白減少廚餘與環保息息相關。有部分商戶指，若能夠掌握社區廚餘回收配套的資訊，他們願意實行廚餘回收及分類。

食德好與香港浸會大學國際學院合作發起「業界廚餘現況調查」，以葵青區作為試點，以調查及量性方式，透過訪問區內各類型的食肆、搜集廚餘數據及現況、處理及面對的問題，並了解相應的社區配套及作業誘因。（食德好提供圖片）

四成受訪者指上欄廚餘佔整體垃圾一至三成多

食德好行政總監袁德志表示，餐飲業的廚餘分為上欄及下欄，上欄指餐前廚餘，即廚房在準備食物階段時或因儲存管理不當而產生的廚餘，下欄則是餐後廚餘，即顧客用餐後所剩下的廚餘。約四成受訪商戶表示，他們於採購、儲存時出現的廚餘已佔整體垃圾10%至34%。此外，九成表示有廚餘的商戶中，有超過一半表示，下欄佔總廚餘量超過一半，接近三成商戶更表示用餐後佔整體廚餘70至100%。有商戶反映指餐廳有提供少飯及走配菜的選擇，但客人未必會主動要求，最後吃不完食物，可見普遍顧客惜食減廢的意識不高。

約42%受訪商戶表示，餐後廚餘夾雜太多垃圾是處理廚餘的最大挑戰，而「需要徹底將向種廚餘分類」及「現時社區未有收集設施」是最大困難的則佔接近四成。有商戶亦坦言，處理廚餘需要人手及空間，或會影響營運成本。

約42%受訪商戶表示，餐後廚餘夾雜太多垃圾是處理廚餘的最大挑戰。（食德好提供圖片）

近六成受訪者認為全面業界指引是重要配套

而接近六成受訪商戶認為全面業界指引是重要配套，亦有近半受訪者認為社區廚餘收集系統重要。大部分商戶均表示，希望政府能安排專人上門或廚餘回收車，定時收集廚餘，並提供清晰指引。有商戶表示希望有免費課程培訓從業員，讓員工學習惜食作業流程。

食德好項目主任（教育）吳永鈺表示，調查結果顯示，雖然大部分商戶知道廚餘對環境有負面影響，但意識不足，亦對相關政策、基建及措施意識混亂，導致大部分商戶在作業上未能有系統地減少廚餘及處理廚餘，即使面對垃圾秧費，他們亦未有試行將廚餘及垃圾分類。大部分商戶亦反映渴望在處理廚餘上得到不同程度的配套及支援。

吳永鈺建議政府應投放更多資源，向商戶提供全面指引，減少和妥善應付上欄下欄廚餘的步驟，引導業界人士提早學習並實行相關措施，為垃圾徵費做好準備。（食德好提供圖片）

吳永鈺建議政府應投放更多資源，向商戶提供全面指引，減少和妥善應付上欄下欄廚餘的步驟，引導業界人士提早學習並實行相關措施，為垃圾徵費做好準備。此外，他亦促請政府設立類似「都市固體廢物徵費試驗計劃」的形式，透過撥款資助環團或非政府團體體，與不同種類及規模的商戶試行全面減少、分類、收集和處理廚餘的全面流程，有助未來制訂一套針對性的方案。他亦希望政府能舉辦相關的培訓課程，讓食肆的前線員工學習實務處理廚餘的重要性。由於後續處理廚餘流程較一般垃圾複雜，團體建議政府未來幾年為業界處理廚餘制訂時間表，增撥資源研究運送流程、分區處理、收集形式等中硬件設施流程。