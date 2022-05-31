珍寶海鮮舫下月需移離香港　民主黨促當局介入保留

珍寶海鮮舫的持有公司於昨日（30日）指因疫情影響下已停業多時，而本港現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫作定期大型檢查和維修，故此決定下月將珍寶海鮮舫移離香港。現正物色適合泊位，以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。民主黨主席羅健熙促請政府介入，利用保育方案保住世上絕無僅有的特色景點。林鄭月娥今早（31日）回應時則表示，政府不打算斥資營運，亦不會用大量政府公帑勉強做。



相關珍寶海鮮舫的討論，特首林鄭月娥曾於2020年《施政報告》宣布推出「躍動港島南」。當時提到珍寶海鮮坊業主，同意無償捐贈海鮮舫予海洋公園；政府亦將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式將海鮮舫重新活化。惟珍寶海鮮坊母公司香港仔飲食集團昨（31日）指珍寶王國自2013年起，開始入不敷支，營運持續虧蝕，加上2020年新冠疫情爆發，飲食及旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元，該年3月無奈宣佈停業。海洋公園更於去年底傳來通知，指未能找到適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃。

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珍寶海鮮舫的海事牌照將於今年6月到期，惟受疫情影響下，持有公司可預見海鮮舫在短期內不可能復業及現時本港現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫作每三年一次的大型檢查和維修，故此決定下月將珍寶海鮮舫移離香港，以作所需的檢查、維修和存放。現正物色適合泊位，以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。

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民主黨主席及南區區議會前主席羅健熙於其facebook發帖文指，民主黨南區團隊對此感到極度遺憾，非常擔心數十年來一直是香港仔避風塘標誌的珍寶海鮮舫將步海角皇宮的後塵，離港後一去不返。他表示，珍寶海鮮舫和太白海鮮舫是南區市民的集體回憶，亦見證香港仔避風塘發展，不論在文化保育抑或是歷史傳承上均有重要角色。他對海洋公園接手海鮮舫的營運表示支持，認為是一個能令海鮮舫繼續留在香港仔避風塘的方案，惟無法理解為何由行政長官在施政報告宣佈落實的計劃，竟如此兒戲便突然間消失。

民主黨主席羅健熙於其facebook發帖文指，民主黨南區團隊對此感到極度遺憾，非常擔心數十年來一直是香港仔避風塘標誌的珍寶海鮮舫將步海角皇宮的後塵，離港後一去不返。（民主黨主席羅健熙facebook截圖）

羅續指，理解在疫情下，各行各業面對的種種問題，海洋公園亦受到同樣的經營困難纏擾，身陷財政困境，但他認為，政府既然有意保育珍寶海鮮舫，而各持份者都有其困難時更應多行一步，而非純粹把幾方拉在一起討論便完成責任。

民主黨主席及南區區議會前主席羅健熙珍寶海鮮舫和太白海鮮舫是南區市民的集體回憶，亦見證香港仔避風塘發展，不論在文化保育抑或是歷史傳承上均有重要角色。他對海洋公園接手海鮮舫的營運表示支持，認為是一個能令海鮮舫繼續留在香港仔避風塘的方案。（資料圖片）

保養維修開支令不同機構團體卻步

民主黨南區團隊促請政府從速介入，否則香港將再失去一個聞名中外、世上絕無僅有的特色景點。政府應首先特別考慮海鮮舫的各項牌照要求，如果海鮮舫暫仍未有營運方向，應對其海事牌照作特別安排，讓其在原位擺放。政府亦應介入、甚至物色適合的法定機構暫時接手海鮮舫，應付其日常的保養開支。海鮮舫的保養維修開支是令不同機構團體卻步的最大原因，若政府願意撥出資源負責海鮮舫的日常保養維修，便可以將團體機構的擔憂一掃而空，相信可吸引很多不同的、有趣的保育方案，希望政府把握最後機會，保住海鮮舫。

林鄭月娥：不能勉強用大量公帑介入

特首林鄭月娥曾在今早記者會回應珍寶海鮮舫提問時表示，當初構想南區發展時，珍寶海鮮舫擁有者慷慨答應無償捐出，所以當局不打算斥資營運，因政府不擅長營運這些場所。如果合作夥伴海洋公園及海鮮舫業主無法找到完美方案，她不會因為《施政報告》曾表示保留而勉強介入，因項目實際可能無法執行，或須耗大量公帑，她感謝雙方為努力保留海鮮舫作出的努力。