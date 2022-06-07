「屯門娜娜」式表演殺入商場慈善騷收利是　社署：轉介警方跟進

有音樂團體上月底在西九龍中心舉行聲稱是慈善大匯演，其間一名身穿「黃金戰衣」的女子一邊唱歌，至少三度收取台下觀眾給予的利是，儼如「屯門娜娜」式表演殺入商場，有網民事後質疑「後邊寫慈善，前邊收利是」，相關行為是否合符法例規管。社署證實相關活動沒有接獲申請公開籌款許可證，由於事件可能涉及違法的籌款活動，社署已將個案轉介警方跟進。



音樂過來人協會上月28日在西九龍中心舉行聲稱是「慈善之聲大匯演」,表演期間收利是的「黃金戰衣」女子(上圖右二)事後獲頌感謝狀。(音樂過來人facebook圖片)

團體舉行商場慈善匯演 有大媽表演期間收利是

涉事活動上月28日在深水埗西九龍中心1樓大堂表演區舉行，主辦單位為音樂過來人協會，當時活動列明為慈善之聲大匯演，根據其facebook官網顯示至少邀請12名歌手當日下午在上台獻唱，其中被指收利是的女歌手，大會事後有發活動照片，顯示她獲大會頒發感謝狀，以示感謝她到場表演。

有網友公開當日事發短片，發現該名身穿「黃金戰衣」的中年女子演唱陳慧琳的《花花宇宙》期間，至少3名台下觀眾向她遞上利是，對方欣然接受並且回應「多謝晒！」其間未見任何工作人員上前阻攔，有關行徑仿如昔日屯門公園大媽歌舞團做法，一邊唱歌一邊收酬勞賣力演出。由於該表演聲稱是慈善活動，卻容許收酬，事後引來網友非議「後邊寫慈善， 前邊收利是」，亦有人笑言是「屯門班大媽升呢去西九逗利是喎?」

社署：未接獲申請公開籌款許可證

社署發言人回應根據《簡易程序治罪條例》（香港法例第228章）第4(17)(i)條，任何人士為慈善用途在公眾地方組織、參與或提供設備以進行任何籌款活動、或售賣徽章、紀念品或類似物件的活動，或為獲取捐款而交換徽章、紀念品或類似物件的活動，須向社會福利署（社署）署長申請公開籌款許可證。

一般而言，社署簽發的公開籌款許可證涵蓋三類在公眾地方進行的慈善籌款活動，即「賣旗日」、「一般慈善籌款活動」及「募集已簽署的捐款授權書」。有意在公眾地方舉辦慈善籌款活動的機構，必須符合相關的申請資格，例如申請機構或受惠機構（如適用）須為已根據《稅務條例》（香港法例第112章）第88條成為獲豁免繳稅的慈善機構或信託團體，以及在過往最少三年均有舉辦慈善活動等。

根據記錄，社署沒有接獲「音樂過來人協會」申請公開籌款許可證。由於事件可能涉及違法的籌款活動，社署已將個案轉介警方跟進。

資料顯示，西九龍中心擁有臨時公眾娛樂場所牌照，容許商場內進行不同類型的歌舞娛樂表演，惟慈善籌款活動需另向社署申請，《香港01》正向西九龍中心查詢事件。

屯門娜娜由屯門公園轉戰其他場合：

