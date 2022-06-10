區議會討論九龍城重建 市建局稱向老店提供5年五折租金優惠

市建局早前公布啟動的九龍城位於衙前圍道／賈炳達道的重建項目KC-017，當中涉及三個地盤，包括賈炳達道公園、九龍城市政大樓、長者健康中心等，預料將有1,600個住户和140個地舖受影響。市建局代表昨日（9日）到九龍城區議會介紹項目，當中表示會以為期五年的半價租金優惠吸引舊商戶返回區內經營，又指會確保新舊街市無縫交接。對於被指計劃中「打劫咗個公園」，市建局則認為是「創造資源解決房屋問題」、「將綠化帶入住宅區」。



九龍城重建項目KC-017的地盤面積約37,061平方米，當中涉及三個地盤，（市建局航拍影片截圖）

重建項目提供實用面積約400呎、約4,350個中小型單位

九龍城重建項目KC-017的地盤面積約37,061平方米，三個地盤中，主地盤界線毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道，即九龍城街市所在的九龍城市政大樓一帶；而北面地盤位於賈炳達道公園範圍內，東面地盤界線則毗連太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道。重建項目涵蓋91幢樓齡介乎26至73年、樓高3至11層的私人樓宇及戰前樓宇作住宅用途，地面則作商店用途。項目總樓面面積達27.4萬平方米，其中20.2萬平方米為住宅，預計提供實用面積約400呎、約4,350個中小型單位，另提供4.7萬平方米作政府、機構或社區設施。

項目中受到關注的包括透過改劃北面地盤內賈炳達道公園的「休憩用地」作「政府、機構或社區」用地興建一棟新政府綜合大樓，將現時的九龍城市政大廈、九龍城獅子會健康院及李基紀念醫局作易地重置。東面地盤則會作低密度商業發展，配合啟德道／沙浦道發展計劃成為門戶廣場，連接啟德新發展區。此外，主地盤範圍內的一段南角道及衙前塱道的行車道會如灣仔利東街項目般永久封閉，改為行人步道。市建局又指，計劃希望透過設計上保留龍城區的街道肌里，營造小街小舖的街道氛圍。

▼5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼



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議員質疑街市重置賈炳達道公園：打劫咗個休憩用地

立法會議員及九龍城區議員楊永杰在會上指出，將九龍城街市重置於賈炳達道公園有如「打劫咗個休憩用地」；市建局方面回應指，認為計劃是在「創造資源」並「解決房屋問題」，在原本壁壘分明的地區中，將綠化用地帶入住宅區，「一行落樓就有綠化地」。局方又強調，會與政府部門緊密溝通，確保新舊街市能無縫交接。此外，對於不同分區的區議員表達有街坊渴望早日重建，市建局代表表示，雖然未能透露未來的項目位置，但指知道居民有此需要，強調「九龍城重建未完」、「今日唔開唔代表唔會開」。

過去市建局被批評在進行重建工作時沒有安排泰語翻譯，局方更曾稱對九龍城有泰裔人士感到意外；其後已作出改善，而早前局方以YouTube直播舉行的三場簡報會中，其中一場設有泰語傳譯，向受影響人士解釋重建計劃。