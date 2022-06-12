陳肇始指勿忽視疫下精神健康　全港精神健康調查料明年上半年完成

食衞局局長陳肇始今日（12日）發表網誌，指新冠疫情為市民日常帶來不同的改變及挑戰，除了要小心保護自己及家人，減低受感染的風險外，亦需注意精神健康，呼籲一旦察覺自己或他人情緒受困，便須倍加留意，有需要應向專業人士求助。



食衞局局長陳肇始參觀青山醫院精神健康體驗館。（食衞局圖片）

陳肇始表示，由諮詢委員會統籌的「精神健康項目資助計劃」於去年7月推出，分兩期推行，第一期資助計劃今年1月批出約1億元予70個精神健康相關項目，第二期資助計劃的詳細亦將於今年7月初公布，她鼓勵各界人士積極申請第二期資助計劃。

食衞局正委託大學為兒童及青少年、成人及長者三個不同年齡組群人士，進行全港精神健康調查。陳肇始指第一階段的調查已經展開，正收集不同年齡組群人士的患病率數據、了解成因及康復元素等，預計有關調查於明年上半年完成。她認為透過調查所得的數據，將有助政府更好規劃精神健康服務發展。

陳肇始（中）出席「家校齊家教計劃」開展禮。（食衞局圖片）

陳肇始在網誌中提到，局方為了提升本港的精神健康服務，推行了不少相關計劃，包括2020年7月起推行的「陪我講Shall We Talk」精神健康推廣及公眾教育計劃。此外，局方亦聯同醫管局、教育局及社署自2016/17學年起，推出「醫教社同心協作計劃」，透過醫、教、社協作模式，在各個參與學校分別成立一個由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，與醫管局的精神科團隊、校本教育心理學家、相關教師和社會服務單位的社工緊密合作，為校內有精神健康需要的學生提供支援服務。5個設有兒童及青少年精神科服務醫管局聯網均有參與計劃，參與協作計劃的學校已增至本年度的210間。

至於「兒童及青少年精神健康新服務模式專家小組」去年3月底推出了「躍動同行先導計劃」，通過由臨床心理學家、專科護士、職業治療師和社工等人員組成的跨界別及跨專業團隊，為患有專注力不足/過度活躍症及合併症的兒童及青少年提供適時的評估、支援及介入治療。截至今年5月底，先導計劃已為約600名兒童及青少年提供服務。

此外，食衞局亦聯同社署及醫管局於2017年至2019年間，以先導計劃形式推行「智友醫社同行計劃」，為有輕度至中度認知障礙症的長者及其照顧者提供支援服務，計劃在2019年2月起恆常化，並於同年5月擴展至全部7個醫管局聯網，以及41間長者地區中心。