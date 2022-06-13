工會招聘會提供1500個職位空缺　中醫大學生盼從事保安員幫補家計

疫情持續兩年多，重挫本港經濟，最新的失業人數亦高達20萬人。工聯會今日（13日）再次舉辦招聘會，為僱主及求職者提供即時就業配對平台，大部分工種屬保安、餐飲及廠房員工，吸引不少中年人士問津，現場除了有79歲退休人士希望找到兼職工作，亦有年僅29歲、擁有中醫學大學學歷的青年希望從事保安行業幫補家計。



工聯會今日在土瓜灣工人俱樂部舉行「保就業‧創職位」招聘會，現場共有9間機構參與，提供約1,500個職位空缺，主要提供餐飲、保安、物業管理、文職及物流等工種。立法會議員黃國及勞工處副處長何錦標亦有出席招聘會，指招聘會場提供即場面試、就業輔導及登記、再培訓課程介紹及報讀、勞工權益諮詢等，為工友提供多方面的支援。

歐小姐（左）以往在深圳皇崗口岸工作10年，因疫下封關，過關人士大減，他們的行業首當其衝，故她希望嘗試應徵機場保安及船務工作。（呂凝敏攝）

招聘會吸引約半百求職人士到場，不少人表示因在疫情下失業，故希望到場「碰運氣」。歐小姐以往在深圳皇崗口岸工作10年，因疫下封關，過關人士大減，他們的行業首當其衝，故她希望嘗試應徵機場保安及船務工作，「之前從來未喺香港工作過，目標係搵到一份2至3萬嘅工。」

在外資公司從事文職工作多年的張先生，因早前公司架構重組，將其部門的員工裁減，「都冇辦法，間公司諗住慢慢淡出香港，所以我哋拎完賠償就走。」他指自己已失業半年，希望盡快重投職場，「咩工都想試下，都唔到自己揀。」

79歲長者盼找到零售業兼職工作

79歲的陳先生坦言早已退休，今日是首次到招聘會碰運氣，目標希望找到合適的兼職零售工作，「以前未退休揸咗好多年巴士，亦試過從事售賣復康及醫療用品嘅sales，唔想咁悶，咪出嚟做下嘢打發時間」，他有信心以往的零售經驗有助他找到相關工作。至於年僅29歲的周先生在內地完成中醫學學士課程，希望未來在香港執業，惟仍未完成相關執業資格考試，家中亦有經濟需要，故希望先從事其他行業幫補家計，「目標係做保安，雖然未考到保安牌，但佢哋話可以填住表先。」

食品生產公司人力資源經理鄧小姐指，這次希望能聘請一些前線員工，包括生產員，「全職兼職都要，有百幾個唔同職位，人工由1.5萬至2萬蚊不等。」空運公司人力資源總監張小姐表示，公司從事機場地勤服務，這次招聘會提供50個不同崗位的全職職位，「中五畢業，對客有禮貌就得，識英文就更加好，如果以往有服務性行業嘅經驗都有優勢。」她指即使沒有相關經驗，公司亦會提供在職培訓， 形容現時疫情緩和，市道開始復甦，就業市場亦開始熾熱。