研究指3間受訪幼稚園不考慮取錄少數族裔學生　最大困難人手不足

香港都會大學教育及語文學院早前與香港惠苗協會合作，開展有關招收少數族裔幼稚園學生的研究項目，並於今日（23日）發表報告。研究結果顯示，一半受訪幼稚園因新增的資助而取錄更多少數族裔學生，絕大多數幼稚園會安排少數族裔和華裔學生一同參與課堂活動，但卻面對人手短缺問題。



香港都會大學教育及語文學院早前與香港惠苗協會合作，開展有關招收少數族裔幼稚園學生的研究項目，並於今日（23日）發表報告。（香港都會大學提供圖片）

政府於2019/20學年起，為參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園提供資助，鼓勵本地幼稚園招收少數族裔學生。香港都會大學教育及語文學院早前與香港惠苗協會合作，開展「招收少數族裔幼稚園學生：克服挑戰 確認機遇」研究項目，並獲得平機會資助，在去年5月至7月期間，訪問全港161間參與該幼稚園教育計劃的幼稚園，並在同年7月選取當中10所幼稚園的代表進行後續電話訪談，了解該政策的成效。

半數受訪幼稚園因新增資助而取錄少數族裔學生

受訪幼稚園中，107間有取錄少數族裔學生。結果顯示，約半承認因新增資助而取錄更多少數族裔學生。46間沒有取錄少數族裔學生的幼稚園，67.4%是因為沒有收到他們的報名，10.9%或是因為少數族裔家庭回絕了校方提供的學位。只有3間幼稚園表明不會考慮取錄少數族裔學生，當中兩間表示不知悉教育局已推行新的「五個層階」資助。

調查中的幼稚園普遍認同計劃具備吸引力和支援少數族裔學生的辦學理念、校本課程及課程模式。然而，他們關注少數族裔學生較多，即16人或以上，即第四至五層階的幼稚園，在所處地區、支援少數族裔學生的經驗和培訓，以及是否有少數族裔教職員支援少數族裔學生和家長等因素，令其更具備優勢，招收更多少數族裔學生。

研究團隊指，調查結果反映政府增加對幼稚園的資助，有助鼓勵香港幼稚園接納少數族裔學生。（資料圖片）

教學支援及資源是招收少數族裔學生的重要因素。幾乎所有受訪者對招收和支援少數族裔學生持正面態度，但有取錄少數族裔學生的受訪者，明顯較積極招收少數族裔學生。受訪者坦言，在一定程度上，其正面態度是取決於政府的資助。

有取錄少數族裔學生的幼稚園受訪者，普遍認為政府（89.1%）和少數族裔家長（76.5%）是最重要的資源提供者，但有35.1%認為不能得到幼稚園或機構的支援，只有約一半受訪者認為，整體所獲得的資源和支援，已足夠應付所需。

此外，97.8%幼稚園會安排少數族裔與華裔學生一同參與課堂活動，幼稚園亦會為幾乎全部的少數族裔學生及其逾九成的家長提供額外支援。大多受訪者認為支援少數族裔學生和家長，有助提高他們的能力（90.8%）、志向（97.7%）和資源（88.4%），但他們認為首要面對人手短缺問題。

團隊建議加強新設「五個層階」資助宣傳

研究團隊指，調查結果反映政府增加對幼稚園的資助，有助鼓勵香港幼稚園接納少數族裔學生，建議政府可對少數族裔學生較少的幼稚園按需要提供額外協助，並加強有關新設的五個層階資助宣傳，特別是對目前沒有少數族裔學生的幼稚園，讓它們了解新的資助機會。

團隊亦認為，政府可協助幼稚園與其他幼稚園、學校、社會服務及商業機構建立支援網絡，有效地運用社區資源，並建議政府應加強以不同電子媒介提供參考資料及資源。隨著越來越多幼稚園開始招收相關學生，非政府組織和研究機構未來應更關注取錄較少少數族裔學生（16人或以下）的幼稚園。

都會教育及語文學院助理教授王明善博士指，很多受訪幼稚園均表示，招收少數族裔學生最大的困難，是沒有足夠的人手及經驗，期望是次研究結果為政策制訂提供有價值的參考，推動共融社會。香港惠苗協會會長藍美容教授則指，政府可作領導角色，建立少數族裔教育工作組，邀請幼教、非政府機構、社會服務及商業機構代表討論支援策略，協助建立支援網絡，令幼稚園及相關學生都得到適切支援。