調查指25%受訪者不滿政府應對大停電表現　64%贊成啟動緊急警示

香港研究協會於本月訪問了1,134名18歲以上市民對不同社會民生焦點議題的意見。其中對於早前新界西北大停電事件，有四分一受訪者表示不滿意特區政府應對事件的表現；另共有六成四受訪者對於政府應啟動緊急警示系統通知市民停電的最新情況，表示「非常贊成」及「比較贊成」。



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近期有不少社會民生議題如新界西北一帶大停電、第二期消費券及防疫措施等，成為市民討論的焦點。香港研究協會於本月22至28日，訪問了1,134名18歲以上市民對以上議題的意見。

三成受訪者不滿意電力公司應對事件表現

調查結果顯示，有四成一受訪者表示「不滿意」特區政府在早前新界西北大停電的應對事件表示，表示「滿意」的僅佔一成七。至於電力公司應對相關事件的表現，表示「不滿意」的佔三成，表示「滿意」的佔兩成三，反映市民普遍認為政府及電力公司的表現存在較大的改善空間。此外，對於有意見指在停電事件中，政府應啟動緊急警示系統通知市民停電的最新情況，共有六成四受訪者表示「非常贊成」及「比較贊成」，表示「非常不贊成」及「不太贊成」的共佔兩成二。

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僅一成六市民料會消費券「轉會」

此外，政府即將派發第二期消費券，共有七成二受訪者預計「一定不會」及「多數不會」轉會，表示「一定會」及「多數會」的共佔一成六，而表示「未決定」及「無意見」的共佔一成三，反映市民在領取消費券的支付工具不會出現明顯變化。

疫情持續多時，有四成一受訪者表示應「放寬」現時政府推行的社交距離措施，三成七受訪者則表示應「維持不變」，表示應「收緊」的則佔一成三。

調查亦發現，六成七受訪者預料未來三個月物價會上升，比例較5月調查下跌一成，表示「保持穩定」的佔一成半，表示「下跌」的佔半成，顯示市民的通脹預期維持在較高水平。此外，共有七成三受訪者表示，本地物價上升對其日常生活有「很大」及「較大」負面影響，表示「影響不大」及「沒有影響」的共佔兩成一。

特區政府新班子上場在即，香港研究協會負責人促請下屆特區政府，應藉著社會氣氛有所改善時機，積極與市民溝通，完善政策研究及解說工作，解決積存已久的經濟民生難題，改善市民生活質素。