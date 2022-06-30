說了再見｜中大Med Can結業檸檬批成絕響　百米人龍雨中送別

檸檬批、「是但」雙餸飯……被學生形客為「最有人情味飯堂」的「Med Can」（李卓敏基本醫學大樓小食店），早前宣布合約完結，今天（30日）是營業的最後一天，除了再吃不到價廉物美的馳名食物，不論新、舊中大人也對飯堂內工作多年的員工感到不捨。不少同學特意於今天前往幫襯，由於人數眾多，他們需沿着飯堂周邊排起百米人龍，撐着傘雨中送別Med Can。

據中大校方指，現時的膳堂承辦商合約於本月底屆滿，並沒收到其續約申請或入標；而現時校方已完成公開招標程序，正待新的承辦商確認是否接受合約協議。



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以碎冰忌廉作面層、配以檸檬雪芭及麥片的檸檬批，口感清新香脆，即使不是中大人可能都有聽聞，「遠近馳名」的中大檸檬批，正是由在校內經營逾30年的「Med Can」（李卓敏基本醫學大樓小食店）出品。不過早前已有指Med Can打算於4月30日結業，其後延長至6月30日，但在此期間已沒提供檸檬批。此外，飯堂​​提供的雙餸飯菜式選擇亦有超過10款，其中一款名為「是但」，即每款餸菜都會有一點，或是由「員工發板」，讓「選擇困難症」的同學不用苦惱。

老闆白板寫上「再會了」加哈哈笑臉

除了食物，更有指「員工才是中大Med Can的真正名物」。這裏的「收銀姐姐」、企外賣檔的「雙餸哥哥」，即使在最後一天忙得不可開交，仍是一貫溫柔地等待學生點菜、付款，只見每個飯盒的餸菜滿得幾乎不能蓋好；飯堂老闆又在今日免費送出罐裝和紙包飲品，白板上除了依舊寫着供應甚麼餸菜，還有「再會了」和哈哈笑臉字樣。

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「是但」飯聞名校園 學生嘆：呢幾年中大都失去咗好多嘢

說了再見，未必就能約定再見。今天走在中大百萬大道上，學生和教職員都提着一袋袋飯盒，也有人冒雨在露天座椅上即時享用食物。其中歷史系四年級生Chris連日都有前來，他指，雖然數年疫情間少了回校、宿舍也在山上平日較少幫襯Med Can，但飯堂盛載了很多中大人的回憶、「一講大家都知」，「佢個優勝之處係有人情味，例如『是但』飯，其他餐廳唔會幫你諗食咩會嫌你煩。」他對Med Can結業感到十分可惜，「對於中大嚟講係又失去一樣嘢，而呢幾年中大都失去咗好多嘢。」

四年級生最欣賞金沙骨及雞鎚 難忘職員有人情味

同為四年級生的Bella和Kelly指，自一年級起最多一星期4次幫襯Med Can，最欣賞飯堂的金沙骨、雞鎚和叉燒，又指「叔叔」、「姨姨」記得每個同學喜歡吃甚麼，「以前坐收銀嘅Amy姐好好人……同埋想多謝叔叔，佢做咗好多年，但好可惜到𠵱家要停，下年year one嘅人再食唔到呢度雙餸飯嘅味道。」她們又指，早前已失去了「NA Can」（中文大學新亞書院學生餐廳，前年因不敵新冠肺炎疫情要結束營運），Med Can結業令不同世代的中大人再次失去了一個共同回憶，「就算我哋畢業出嚟做嘢，第時都會同人傾起有冇食過……中大一向嘅感覺係『承傳』好重要，但近幾年好似好多嘢都變晒。」

香港中文大學（中大）發言人回覆查詢時表示，中大李卓敏基本醫學大樓小食店（Med Can）現時的膳堂承辦商合約將於本月底屆滿，大學商務組已完成公開招標程序，現等待中標的承辦商確認是否接受合約協議；並指大學並沒有收到現時Med Can承辦商的續約申請或入標。

發言人續指，大學明白在疫情期間，校內各膳堂的營運皆受到一定影響，大學商務組已向轄下的膳堂提供水、電費及管理費減免措施，期望與承辦商共度時艱。