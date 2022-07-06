緊急籌款 | 孝順女為肛門癌母籌藥費覓生機

當身邊至親不幸罹患罕見癌症，醫生卻說：「媽媽一把年紀，做手術太高風險，唔好勉強喇！」作為子女的你會否坐視不理，任由病魔纏繞、吞噬她的晚年？



肛門癌在香港是罕見的癌症，更沒有大型的臨床研究數據。年屆 77 歲鄧鎔華（鄧婆婆）去年 12月因肛門位置出血，在女兒的陪同下向公立醫院求診，當時被診斷為痔瘡。可惜服用痔瘡藥後不單沒有好轉，甚至出現失禁情況。女兒心感不妙，遂再次送鄧婆婆到急症室求診並要求入院檢查，外科醫生表示在肛門口摸到硬塊，經檢查後證實是腫瘤而不是痔瘡。

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確診罕見肛門癌 高齡患者無得救？

由於腫瘤沒有擴散至其他器官，醫生建議先在 2022年 2月進行電療，期望腫瘤能逐漸縮小，並即時於腹部的一個開口上設臨時造口，用作臨時排糞的孔道。鄧婆婆接受密集的電療之後，傷口出現發炎和敗血症，曾送往深切治療部留醫，幸好情況獲得控制。與此同時也發現到肛門口的腫瘤變大，直徑從數厘米增長至15厘米。醫生考慮到鄧婆婆年紀較大，不建議安排高風險項目，例如：開刀局部切除腫瘤或化學治療，也曾建議鄧婆婆和家人作好心理準備。

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鄧婆婆接受密集的電療，身體變得虛弱。

半年經歷顛簸 痛失愛犬感自責

鄧婆婆和女兒信任初步診斷，誤以為只是痔瘡，怎料到演變成第三期肛門癌，更想像不到電療後腫瘤反而變大。過去半年，鄧婆婆樂觀抗癌但每次覆診都沒有傳來好消息，心情愈來愈低落，醫生也叮囑女兒要注意她的情緒。最大打擊是家中飼養多年的寵物犬也在近日離世，女兒表示：「我媽好自責，覺得自己有病，要孫仔（愛犬）幫佢一命換一命， 當日佢抱隻狗一直唔放。」也時常問：「到底幾時佢先會好返？」

幸得公司支援，過去半年女兒能夠在家工作，才能照顧和安撫母親。現時鄧婆婆需要柺杖或輪椅輔助步行，也要全天候備用造口袋（尿袋），女兒眼見她的生活、飲食和精神狀況與常人無異，實在不願母親坐着等死，於是四處尋求不同專業人士的意見，祈盼覓到一線生機。

「媽媽得咗呢個病我係最緊張一個， 而醫生叫媽媽放棄做舒緩治療及唔急救時，媽媽都同醫生講最唔捨得係我， 能夠救都要救番佢。」



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坐以待斃不是方法 極積尋求轉機

根據資料顯示，隨着年紀增長，患上肛門癌的機率增加，平均確診年齡大約為 60歲。而肛門癌的病徵與痔瘡相似，會出現流血、痕癢等情況。鄧婆婆受肛門癌影響，即使對日常生活造成許多不便，都比不上沒有治療方案般絕望難受。經過多番追問下，最終醫生提出「自費免疫治療」新方向，不過以鄧婆婆一家的經濟情況，實在難以自費應付一年醫療費。

生命無價 冀眾籌助醫

香港的公營醫療系統面對龐大醫療服務需求，加上人口急速老化，導致急症室服務和多項專科門診的輪候時間變長，更不時出現藥物名冊涵蓋範圍不夠廣泛的情況。免疫治療屬於自費項目，每三星期一次針藥，全年耗費近 $350,000。鄧婆婆是高齡病者又是基層家庭，沒有多餘積蓄，很大機會因而錯過治療的良機。

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