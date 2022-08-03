豪華營地｜本研社引政府顧問報告擬選址流水響、大棠　憂破壞郊野

疫情下港人無法外遊，部份轉投郊區遊玩，並興起豪華營地（glamping）。本土研究社周三（3日）晚上表示，從漁護署取得一份顧問報告，發現顧問已初步選定元朗大棠燒烤場，及流水響為豪華營地選址，建議政府進一步研究其可行性。



本研社認為此舉嚴重性堪比在郊野公園邊陲建屋，而且這類設施會迫爆郊野。另外，由於相關設施將會收費，變相改變一直以來，郊野公園設施無條件免費開放予市民使用的傳統，擔心「為鄉郊帶來一場浩劫」。



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本研社循《公開資料守則》取得被禁公開顧問報告

本土研究社在Facebook發文表示，循《公開資料守則》從漁護署取得一份「提升香港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力」研究的顧問報告，該報告於2020年12月已完成，但署方以版權為由，禁止將之公開。

批評嚴重性堪比在郊野公園邊陲建屋

該社續指，顧問報告提到，已初步選定元朗大棠燒烤場及流水響為豪華營地選址，建議政府進一步研究其可行性。該社引述報告續指，相關措施必須收費才能充補開支，需要定位面向高端市場。

本研社指，參照現時新界鄉郊的例子，豪華營地即是設備相對簡單的酒店，興建這類設施的嚴重性堪比在郊野公園邊陲建屋。該社續指，此舉勢將迫爆郊野公園，而且過往郊野公園設施一直都是無條件免費開放予市民，一旦現時立下先例，擔心其他與環境不匹配的收費娛樂設施便陸續有來。