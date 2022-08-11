鬼節｜盂蘭節3人當更傷者見4人入屋　救護員冇有怕：尊重就唔驚鬼

醫院每日生死交替，從來都是坊間認知中的「猛鬼場所」；農曆七月盂蘭節、鬼門關大開的時候，是否發生更多靈異事件？近日網上流傳各行各業鬼故，有救護員投稿講述遇上紅衣女鬼，引起外界關注。《香港01》找到同樣工作了十多年的資深救護員阿斯和白仔（均為化名），他們不約而同提到另一個「三人當更，四人入屋」靈異故事，但二人坦言，每次出動救人均抱正面心態「問心無愧，自然無鬼」。他們每天出入醫院，面對形形式式的生離死別，見過謀殺案中瑜伽女教練身中30多刀的血淋淋場面，到底「人」還是「鬼」比較恐怖，也不得而知。



醫院每日有生死交替，從來都是坊間認知中的「猛鬼之地」。（資料圖片／江智騫攝，相片與本文人物、事件無關）

傳聞穿紅衣死者最猛 救護員見盡不少離奇事

踏入農曆七月，網上也出現不少關於鬼故的帖文，其中一則據指由救護員投稿，提到某晚處理一宗紅衣女子跳樓的個案。帖文中指，救護員在檢查死者時，感覺其雙眼總在望着自己；當晚回到消防局，休息時竟見到紅衣女子站在他的儲物櫃旁，幸而很快便要再次出動、他形容是被「救咗一命」。

阿斯提到，行內有另一個有關紅衣女子的故事。他記得是在長沙灣救護站工作的同事，處理一宗紅衣女子高處墜下事件後，消毒車輛後便「趕下一單」、幫助一名感到氣促的老伯。同事推了病人上車後，老伯著他們不要關上車門，稱「你哋仲有一個著紅衫嘅女同事未上車。」白仔則指，自己對此有親身經歷，農曆七月十四他當值夜更，半夜兩點收到老伯身體不適的個案，稍有不同的是，當時他們將伯伯放到擔架床上準備送院，白仔協助伯伯鎖門之際，被伯伯阻止，「嗰一刻3個同事已在門外，伯伯堅持我哋有4個同事入佢屋。」不過老伯沒說，該「同事」到底是否也身穿紅衣。

靈異事件眾多不能盡錄，不過阿斯指，救護員一般都不會害怕。（資料圖片）

難忘瑜伽女教練中三十刀亡 救護員反身會講唔好意思

另一次白仔又在七月十四當值夜更，半夜12點一名中年婦女公屋後樓梯跌到，他和同事到場為患者處理傷口及止血，詢問患者為何半夜三更在後樓梯，她卻指「自己都唔知自己點解喺嗰度」，只記得自己被人推下樓梯，情況離奇。阿斯則憶述另一個靈異傳聞，在舊香港仔消防局，行內眾所周知有一名「小女孩」，不下數次有救護員睡覺休息時，突然醒來後看到小女孩站在床前，對他們說：「叔叔我好悶，可唔可以同我玩？」

靈異事件眾多不能盡錄，不過阿斯指，他們一般都不會害怕，「個個喺現場做，著起制服就特別勇猛，唔驚亦唔會諗唔多。」鬼神以外，救護員更要面對林林總總的死傷場面，「幾恐怖幾核突都唔會理。」阿斯指，本港早前發生一宗謀殺案，事件中身亡的瑜伽女教練身中30多刀而亡，聽同事分享，他們第一眼或會覺得情況駭人，但之後不會說多餘話，只盡快完成紀錄刀傷位置等工作，「要幫佢（死者）反返正個身時，有啲較迷信嘅同事會講聲『唔好意思』，大家態度都係希望尊重返死者。」他又指，過往老一輩的會拜關帝、燒街衣，但較年輕的已不會做。

白仔則笑說，行內只有一個禁忌，但就與鬼節無關，「千祈唔好話得閒，因為講完就會忙到收唔到工！」他又表示，「我相信呢個世界係有鬼神嘅存在，雖然我冇宗教信仰，但我嘅心態好正面，因為我每一次出動都去幫助有需要嘅人，問心無愧，自然無鬼！」

早前有宗案件，女瑜伽教練身中三十刀身亡，同事只想盡快完成紀錄刀傷位置，再幫佢（死者）反返正個身時，有啲較迷信嘅同事會講聲『唔好意思』，大家態度都係希望尊重返死者。 救護員阿斯