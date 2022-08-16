衛斯理小說命名地擬辦校 營舍被申推廣六藝術 料明年首季完成
撰文：王潔恩
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位於銅鑼灣大坑的衛斯理營舍，擬改劃作臨時康體文娛場所及學校用途，「六藝館」冀以短期租約形式營運學院，促進傳統六藝的推廣和學習活動，預計2023年第一季完成。
翻查資料，早前逝世的一代香港才子倪匡，其著名科幻小說系列《衛斯理》，靈感來自位於今次申請所在地的衛斯理村。
衛斯理營舍佔地1,735平方米，現被劃為綠化地帶或道路用途，屬空置政府用地。申請人擬在該址經營學院，以推廣傳統六藝術，包括「禮、樂、射、御、書、數」，希望透過學習中國、亞洲及世界各國的傳統技藝，建立和改善個人的紀律等。
根據申請文件，擬議發展將涉及977平方米的總樓面面積。現有的4幢建築物，日後將用作訓練棋藝、水墨畫、書法、古琴、射箭、烹調、花藝、武術、劍道、跆拳道等。
屬衛斯理小說命名地
資料顯示，銅鑼灣大坑村的衛斯理村，早年用來安置難民，並有學校、醫務所及衛斯理堂等社區設施，直至80年代，因應教友流失，於是衛斯理堂被拆卸。倪匡曾透露，有一次乘車時看見衛斯理村的門牌，有感名字特別，便取用了「衛斯理」一名。
現時衛斯理村的平房石屋亦已被清拆，而位於綠化帶的衛斯理營舍，原定於2004年清拆，後來被區議會要求保留。
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