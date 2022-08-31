75歲前跨國公司董事　加國回流化身扭汽球魔術師　開展第二人生

「變老」一定是「走下坡」?隨著社區逐步邁向高齡化，長者晚年生活不應與抑鬱、寂寞等字詞掛鉤，有機構一連三日舉辦安老展覽，鼓勵長者及其家人及早規劃晚晴生活。有曾任跨國企業董事的75歲義工，退休後轉跑道化身扭汽球魔術師，在加國回流香港經常在社區活動中演出，而是次展覽入口處兩個1米多高的氣球柱，正是出自他的手筆，期望透過自身告訴所有長者，晚年不一定是別人口中的「廢老」，一樣可以活得很精彩。



場內設四大舊香港主題攤位 公眾可免費入場

救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」，一連三日在旺角上海街618號地下活動空間舉辦「老嘢，佳！Old Yeah Guide」互動展覽，場內共設有4個以懷舊本地特色作主題的展區，包括「小時候士多」、「我的18樓C」、「心願之城」及「老嘢機場」，帶領公眾回到舊日香港，跨年代體驗長者的精彩人生。展覽公開予所有巿民免費入場體驗，希望讓參觀人士透過攤位遊戲從中認識晚晴規劃概念，從而鼓勵長者及其家人及早規劃，為高齡化社區建構新出路。

今年75歲的劉芝強，是今次展覽的義工之一。他年輕時在中環任職某跨國公司的董事，比其他人稍早，他在1994年便以48歲之齡、因應公司規定退休。劉芝強和家人其後移居到加拿大住了約13年，期間除了到處駕車遊玩、進修讀書，也有在當地社區中心做義工。「見到個中心好大，但新年、聖誕期間都得一個外國人做，我就話不如幫下佢手啦。」

退休後熱心社區工作 晚年參觀墳場瞓棺材

劉芝強指當车自動請纓上陣後，該名外國人便向他傳授一些當義工的基本技巧，包括場地布置、扭氣球和魔術表演等，其後愈做愈熟練，在華人、西方人的社區均十分活躍。後來劉芝強與家人回流香港，接觸到救世軍後便開始在香港延續這份熱心社區的精神，在不同活動中義務表演魔術已超過10年。經驗豐富的他表示，是次展覽入口如拱門般的氣球柱，他只用了一日時間便已輕鬆完成。

而在疫情期間，劉芝強亦有義務上門支援長者及組織活動，自己亦對「晚晴規劃」加深認識，「譬如去參加靈安活動，去參觀墳場、甚至試瞓棺木……去到呢個年歲，大家反而唔係好介意。」

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救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」高級主任黃建慧指，一般人尤其是長者，對生、死問題都較抗拒，是次展覽希望如「時光機」般，帶領長者回到熟悉的昔日香港，在不同展區中經歷不同階段的人生。她又指，展覽中提到過往計劃曾幫助長者在晚年「圓夢」，例如是尋回失散親人、拍攝人生首幀婚紗相等等，希望透過這些內容，能讓長者知道及早規劃晚晴生活的重要性。