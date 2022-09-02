WWF舉辦線上「萬」步籌款　完成者獲發證書及海下灣玻璃底船之旅

人類居住面積擴大，森林減少加上碳排放超標，生物多樣性正在以驚人的速度消失，世界自然基金會香港分會（WWF-Hong Kong）今月舉行「萬」步九月的線上步行籌款活動，鼓勵港人在其中一天步行1萬步或以上，目標共同在本港集合步行1,500萬步的創舉，以另類方式拯救香港郊野或海中存活的野生動物，完成後有機會獲得電子證書及海下灣玻璃底船之旅等資格。



WWF即日舉行「萬」步九月線上步行籌款，目標合共籌得1,500萬步。(WWF提供圖片)

「萬」步九月的活動即日起至本月27日前接受報名，已報名的巿民可於今月至10月16日前在任何一日步行1萬步或以上，再步行紀錄截圖及上載到活動網站，成功完成挑戰者將於10月12日前，透過電郵通知獲取以上完成禮品，報名設有個人組、團體組及家庭組，完成者可按規定獲得STEPtember電子證書、WWF紀念襟針、海下灣玻璃底船之旅門票等獎品，活動同時設立最高步數獎、最高籌款獎及最高人氣獎，有興趣者可自行瀏覽01空間官網了解。

完成線上步行籌款並上報成功者，有機會獲得海下灣玻璃底船之旅。(WWF提供圖片)

世界自然基金會香港分會表示，生物多樣性正在以驚人的速度消失，直接影響人類的健康和福祉，而且對人類和地球的災難性影響更是前所未有。雖然人口稠密的香港素有「石屎森林」之稱，但這裡的生物多樣性卻不容忽視，只要找一天走一萬步或以上，便可幫助世界自然基金會在香港保育本地物種，包括中華白海豚、歐亞水獺、黑臉琵鷺、穿山甲、馬蹄蟹，呼籲巿民踴躍參與。

活動日期：2022年9月1日– 2022年9月30日



報名日期：2022年9月1日– 2022年9月27日（23：59）



上載步行紀錄日期：2022年9月1日– 2022年9月30日（23：59）



籌款日期：2022年9月1日– 2022年10月16日（23：59）



報名費用及完成禮品：



個人組：HK$100 – STEPtember電子證書乙張及WWF紀念襟針乙個



個人組：HK$250 – STEPtember電子證書乙張及WWF紀念襟針乙個 + 海下灣玻璃底船之旅 x 1 位



團體 / 家庭組 (最多6 位參賽者)：HK$450 – STEPtember電子證書乙張及WWF紀念襟針乙個 + 海下灣玻璃底船之旅 x 2 位



地點：任何地方



*WWF特別設計的野生動物襟針證書，需憑電郵於12月31日前往中環熊貓店領取。



*海下灣玻璃底船之旅免費門票，需憑電郵的優惠碼自行網上預訂。

