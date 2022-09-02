銅鑼灣避風塘主題海濱長廊9.9開放　90米海岸無欄杆可賞無敵日落

港府正於港島北岸分階段建成海濱長廊，並以不同主題發展。最新一段位於銅鑼灣維園道海濱的「活力避風塘主題區」，將於9月9日迎月當日正式開放。

即將開放的一段長廊，採用無欄杆的梯級式沿岸設計「還港於民」，市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景緻。主題區將重現3艘懷舊海上交通工具「嘩啦嘩啦」，讓市民乘坐舢舨穿梭避風塘，並可到佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂内參觀。



主題區將提供另一條長約 90米、無欄杆的「海岸堤階」，讓市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景緻。

鑑於去年底開放的灣仔「水上運動及康樂主題區（第二期》」採用無欄杆的梯級式沿岸設計，且安全情況較好。今次新開放的一段銅鑼灣活力避風塘主題區長廊，延續「還港於民」理念，提供另一段長約 90米、無欄杆的「海岸堤階」，讓市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景緻。

為保障市民使用「海岸堤階」的安全，主題區內將有保安員駐守，海岸堤階全日有保安巡邏及提供救生員服務。另外，當局沿堤階邊安裝浮波及救生圈等設備，並於不同位置張貼安全告示。

是次開放的「活力避風塘主題區」毗鄰銅鑼灣避風塘，面積約10900平方米，長約715米。（劉夢婷攝）

該主題區將重現3艘懷舊海上交通工具「嘩啦嘩啦」（舢舨），讓市民乘坐舢舨遊穿梭避風塘，到已佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂内參觀。市民亦可參與期間限定的水上市集，與住家艇的水上人交流。當局同時為市民設立導賞團，讓市民深入了解避風塘的背景和歷史，並可在特定的避風塘範圍內，投放祈願水燈。

甯漢豪︰今年內海濱長廊總長度可延伸至26公里

發展局局長甯漢豪致辭表示，是次開放的「活力避風塘主題區」毗鄰銅鑼灣避風塘，面積約10,900平方米，長約715米，是2019 年底完成的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」下建議發展的海濱長廊之一，亦屬65億元優化海濱專項撥款下的其中一項工程。未來政府計劃將於2022年内將海濱長廊總長度延伸至26公里。