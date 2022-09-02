本港海域尋獲3隻綠海龜　經檢查後健康良好重回大海

綠海龜屬世界第二大體積的海龜，亦是唯一一種在香港有繁殖記錄的海龜品種，然而牠受到魚網纏繞、誤食海洋垃圾和被船隻螺旋槳割傷等生存威脅，數目不斷減少。漁護署人員及市民早前分別於吐露港及西貢附近水域發現3隻綠海龜，其中2隻一度身體虛弱，經送海洋公園診斷後已回復健康，今日（2日）已放生回到大海，並用透過安裝追蹤儀搜集數據，以更有效地合力保護綠海龜存活。



漁農自然護理署今日（2日）於香港南面水域放流三隻綠海龜。圖示其中一隻獲救的綠海龜被放流至大海。(政府新聞處圖片)

獲救3海龜經診斷後健康良好 放生重回大海

獲救的3隻綠海龜，體重介乎10至26公斤，背甲長度則為43至57厘米。牠們早前於吐露港及西貢附近水域發現3隻綠海龜，當中2隻綠海龜的身體虛弱，而另一隻則被困於一小型浮筏中。

漁護署稱牠們獲救後隨即送往海洋公園由獸醫評估健康狀態，證實健康良好，適宜重回大海生活，至今日於香港南面水域放流3隻綠海龜。牠們獲放生前，漁護署人員已在其身上植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，其背甲亦裝上衞星追蹤儀，透過追蹤牠們在海洋的動向及覓食地的位置，日後亦可蒐集數據，制訂適當的存護措施，並與各地保育機構分享所得資料，更有效地合力保護綠海龜。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄。(資料圖片)

被列入瀕危物種紅色名錄 生存備受威脅

全球已知的海龜品種僅有7種，香港共有5種海龜的發現記錄，其中包括赤蠵龜、棱皮龜、玳瑁、欖蠵龜及綠海龜，但只有綠海龜是唯一在本地繁殖的海龜品種，不過對上一次發現牠在本港產卵的時間已是2016年，估計全世界剩下約20萬頭產卵母綠海龜，牠同時亦被世界自然基金會香港分會最受歡迎十種本地海洋生物中的第二位。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN red list），牠受到本港《野生動物保護條例》（第170章）保護，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，有關物品亦會被充公。