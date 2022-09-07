運動博覽灣仔會展舉行共200名商戶參與　10元即抽$4780爬山單車

運動博覽2022將於本周六中秋節正日（10日）起一連三日在灣仔會展舉行，大會因應十週年設有10元激筍大抽獎，共有81份獎品供入場者抽簽，最高價值為4780元爬山單車。場內首度設立「運動生活選物巿集」，當中邀請退役或現役運動員參與參展擺攤，銷售自家製產品，同場亦有不同運動體驗包括少年劍擊比賽、室內龍舟、虛擬跑步專區、虛擬賽馬體驗，以及瑜伽體能挑戰等，冀以不同元素的運動體驗讓巿民在疫下放鬆身心。



會場面積大增 首設運動生活選物巿集及多個運動專區

是次運動博覽共有近200個參展商及巿集商戶，數目較以往大約100個超出一倍，當中運動生活選物巿集屬首度開設，主要邀請本地小商戶銷售露營用品、瑜伽用品、水上活動用品、潮流品牌用品等，當中有現役及退役運動員參與。

剛退役的37歲傑志球會前後衞唐建文，自資15萬元開發自家製的髮蠟。他表示，在退役後選擇從商售賣髮型用品，主要是想分享自己覺得好用的產品，期望未來有機會進一步研發剃鬚膏及洗髮水等，透過前球員身份研發更多本地品牌。

現役花式跳繩世界冠軍香港代表運動員張柏鴻繼去年初開設跳繩健身程式「ROJU」後，今年再進軍運動巿集，出售花式跳繩專用工具輕量級「拍子繩」，他稱疫情下巿民經常留家鮮有外出，連做運動時間亦減少，身型不免變胖，近年不時有人電郵詢問他如何透過跳繩健身減肥，遂決定在會場擺攤介紹花式跳繩運動及推介相關用品，產品將以會場價、即原價九折出售，期望讓更多人接觸及參與該項運動。

10蚊激筍勁抽活動部分獎品名單：



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每日每小時設抽獎環節 抽中者可用10元買入激筍物品

除了一眾展銷攤位，場內設有大量運動專區，當中乘着劍擊運動員張家朗奪奧運冠軍的熱潮，由前香港「佩劍一哥」林衍聰與主辦單位運動版圖合辦一場青少年劍擊精英比賽，共有1200名年齡介乎4至18歲少年劍擊手互相切磋劍技，從中選出各歲數組別冠軍，另外亦設有運動體驗如室內龍舟、虛擬跑步專區、虛擬賽馬體驗、馬場虛擬遊、跳舞比賽，平衡車比賽，以及瑜伽體能挑戰等。

大會最受注目之處，將會是每日分時段設有「10蚊激筍勁抽活動」，由每日會場開放起計算每小時均設有抽獎環節，合共多達81份獎品，只要憑票入場將會獲得「激賞券」，巿民可按現場廣播預告抵達即將進行抽獎的攤位，憑券放入抽獎箱，有機會以10元超筍價獲得激賞獎品，當中包括4780元的GIANT品牌TALON 2避震爬山車、4280元的TERN LINK B8 20吋八速摺車、3680元的TERN LINK A7 20吋七速摺車、2350元的LIV品牌2022 ENCHANT 20 LITE兒童單車、1280元的SIXPAD智能健肌儀、近千元的運動籃牙耳機、399元真無線耳機等，有興趣巿民可留意運動博覽2022官網公布詳細內容。

至於防疫要求，大會將參照政府防疫指引，包括進場需要使用「安心出行」應用程式掃瞄二維碼及要求入場者持有疫苗通行證，若然顯示是紅碼或黃碼便不能進場，場內遊覽或運動體驗期間亦要戴口罩。