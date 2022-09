荒廢30年金茂坪戲院圍封動工　網民：過咗農曆七月先敢開工？

荒廢約30年的觀塘金茂坪戲院,不時傳來鬧鬼傳聞,過往更有傳每次動工清拆都有傷亡,因此被封為「拆不得戲院」。然而昨日有市民指10多名工人在戲院門外進行上香拜神儀式,懷疑是為動工重建戲院做準備。有網民笑指,早前盂蘭節「鬼門關開」,戲院方面在此時才開始施工,是否「過咗農曆七月先敢開工?」



1978年10月19日開幕的金茂坪戲院,過往是為秀茂坪邨徙置居民服務的街坊影院,在70至80年代港產片盛極一時,戲院亦深受街坊觀迎,更於80年代加設桌球室;但自1990年秀茂坪邨開始重建,戲院開始沒落,並於90年代結業,至今荒廢約30年。

資料顯示,持有業權的華懋集團2013年擬放售金茂坪戲院,以意向價大約2億元推出市場標售,但戲院最後未能成功出售;到2018年,華懋集團表示會與非牟利團體合作,將戲院翻新,有意改成「香港電影文化中心」,預計可提供一共大約500個座位,將會有黑盒劇場(電影院)、主劇場、共享工作室、咖啡店及大堂;去年9月集團亦曾表示,金茂坪戲院預計最快會於當月開始拆卸重建,並期望能在2024年第四季完成及開放使用。

近日有市民發現,10多名工人昨日在戲院門外進行上香拜神儀式,懷疑是為動工重建戲院做準備。(「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping」Facebook圖片)