過渡性房屋｜荃灣仁濟軒動土　捨水管屋設計　最快明年第三季入伙

荃灣海興路橋底的首個「水管屋」原訂在2020年提供124個過渡性房屋單位，但項目其後在招標遇上難關，須修改設計，捨棄以水管為家的概念，延至今年才動工。仁濟醫院董事局今日（21日）為該過渡屋項目舉行動土典禮，並將項目命名為「仁濟軒」，預料新設計可提供212伙，可容納550人，最快明年第三季落成入伙。



「仁濟軒」位處荃灣海興路。（資料圖片／楊榮飛攝）

提供212伙二至五人單位 設獨立煮食空間及廁所

「仁濟軒」位於荃灣海興路及海角街交界一幅政府土地，佔地約6,000平方米，將會以組裝合成建築法興建兩層高樓房，合共提供212伙，涵蓋2至5人及無障礙單位，每個單位均設有煮食空間、浴室和洗手間，預料可容納550人。

位處荃灣海興路與毗鄰海濱長廊空間融合

仁濟醫院表示，項目亦設有公共休憩空間及活動處所，與毗鄰海濱長廊空間融合，能為住户提供舒適的居住環境。

明年第二季接受申請 對象為輪公屋三年或以上個人或家庭

項目預計明年第2季開始接受申請，受惠對象為現正輪候公屋達3年或以上的個人或家庭，並現居於不適切住房或急需社區支援的基層市民，其中以現居荃灣優先。

首輪居住期兩年 居荃灣優先

首輪居住期為2年，單位租金釐訂將不超過家庭入息上限的30%，或綜援租金津貼最高金額。仁濟強調，將會參考租户入息水平、同類型過渡性房屋項目的租金，以確保租金水平低於市價。