豪宅區疫下現「聯合國」無家者隧道　過來人：酷熱天氣用水照頭淋

疫情導致更多人流落街頭，當中跑馬地行人隧道多年來成為露宿熱點，疫情爆發期間聚居人流超過100戶，較疫情前高出2倍，國籍包括尼泊爾、泰籍、菲律賓、印巴裔，甚至有白種外籍人士，本地人反成「少數族裔」。有曾經露宿上址多年的64歲無家者指，隧道內又熱又侷，即使「用水照頭淋都瞓唔着」，幸經義工團體援助後成功上樓，自己亦當上義工轉介一名泰籍女無家者獲得穩定工作。有關注團體指無論劏房戶、無家者、戶外工作者均深受酷熱天氣影響，要求政府訂定應對政策提供支援。



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跑馬地行人隧道鄰近高尚住宅區 地上地下天淵之別

位於跑馬地黃泥涌道行人隧道，鄰近跑馬地馬場及墳場，附近豪宅新盤以億元成交計，黃泥涌道亦有大量高尚住宅，偏偏這條由灣仔皇后大道東途經入跑馬地的必經之路，地上地下尤如一個天一個地。走入行人隧道通往跑馬地馬場及摩理臣山道的兩條地下行人通道，擺設超過半百臨時床鋪，有的以木板及膠欄作分隔，有的簡單以廢棄床架成為休憩床位，亦有部分以帳篷作為隨時可收可放的臨時露宿點。

白天現場所見，不少無家者逗留隧道內休息，大部分人為尼泊爾、泰籍、菲律賓、印巴裔，甚至有白種外籍人士委身帳篷內，本地人反成「少數族裔」。部分人用桶自備用水降溫。

現年64歲的清潔及廚房散工阿力，曾經在跑馬地行人隧道內露宿超過7年，他指疫情前只有約30人聚居，疫情爆發後，聚居人數便超過100人，他們白天外出工作，由於收入不夠交租，晚上只能折返隧道露宿，由於近年天氣酷熱，街友睡在隧道內又熱又侷，只能在公廁用桶盛水，晚上休息「隧道無空氣晚晚瞓唔著，一出汗就淋水，但用水照頭淋幾次都瞓唔着」，若沒有工開的日子，白天偶爾會到商場或圖書館在冷氣下乘涼。

寄居地下隧道逾7年 一次派物資活動改寫人生

他指雖然有社區組織義工會送贈電風扇，或民政總署開放避暑中心供無家者使用，但前者需要充電，「無電去邊度叉呢，圖書館唔可以成日去，只可以用一次。」後者則限定晚上至早上開放，加上步行到中心需時，有很多街友因此放棄，尤其是慢性病患者，「行到去都成身汗。」

阿力有一次遇上仁愛行活動義工派發零食，感受溫暖和被關心，於是自行由跑馬地走往大角咀社區中心求助，從此改變人生，目前他受聘為同路舍助理，有能力支付劏房租金上樓，自此有落腳點，他亦順利由受助變義工助人，成功轉介一名因長期病患而在跑馬地行人隧道露宿的泰國女無家者，現受聘於廚房有穩定工作及固定住處。不過阿力坦言仍然有很多街友露宿隧道內，隨着酷熱天氣警告日數不斷遞升，政府應制定無家者友善政策，例如每個社區的學校提供臨時休息站，或提供津貼或加快上樓程序，讓街友不至在高溫中酷熱難耐。

調查實測現場環境與天文台溫度 最誇張相差9.1°C

不單止露宿戶外的無家者，劏房戶、戶外工作者及高溫室內環境工作的人士同樣在酷熱天氣中深受其害，社福抗貧聯盟今月3日至14日深度訪談15名在垃圾站、地盤、廚房工作的工人，以及居住劏房、天台屋及以街頭為家的露宿者個案，並記錄現場溫度與天文台溫度作比較，結果發現出現介乎高0.9至9.1°C的溫差，尤以廚房工作環境最為嚴竣。

聯盟發言人援引8月份例子，直指一隊近100人的防蟲治鼠組隊伍，上月就有10位離職、7位病假，以及2位工友中暑暈倒送院，反映目前清潔工友的暑熱工作規限及監管安排絕非人道。聯盟建議勞工處引進天文台暑熱指數時，按相關的指數訂立清晰的暑熱天氣下工作規例，例如訂立高溫天氣下的最長工時，設立暑熱指數危害身體風險水平，並按水平開放社區避暑休息站，提供飲用水及防暑醫療物資；研究向高溫處所工作者發放高溫勞動津貼、高溫津貼；長遠修改現行僱員補償條例，將中暑納入條例保障範圍，令工友在炎熱環境下工作中暑，亦可獲病假補償、工傷判傷等保障。

對於居於不適切居所或露宿街頭的街友，聯盟建議在更多地區增設夜間避暑中心，增加便利性，並適時檢視是否有全日開放中心的需要，同時改善中心設備、環境和管理。政府亦可考慮在無家者集中地設立外展醫療車隊，為受酷暑影響的無家者提供醫療支援。