再見霓虹｜尖沙咀「名人飯堂」天香樓招牌拆卸　雞角圖案僅餘圍網

繼油麻地「冠南華」、元朗「大同老餅家」，再有老店被「拆招牌」！位於尖沙咀的「名人飯堂」、有「天下第一杭州菜」之稱的天香樓，自1973年在柯士甸路屹立多年，其霓虹招牌在街道上已是碩果僅存，招牌藍底紅字的設計，不論日夜都十分顯眼。然而，近日在屋宇署的「清拆令」之下，招牌仍是難逃被拆命運，現時位置只空餘棚架，顯得空盪盪又冷清。



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位處柯士甸小路 蔡瀾曾封為「天下第一杭州菜」

曾被著名美食家蔡瀾封為「天下第一杭州菜」的尖沙咀天香樓，其霓虹招牌亦在柯士甸路上照亮了無數個夜晚。但自屋宇署在2010年起全面實施「小型工程監管制度」，香港街道上一個個霓虹招牌頓變「僭建物」，相繼有店舖收到「清拆令」而要將招牌拆掉，近日「天香樓」的招牌也宣告不能倖免。

從Facebook專頁「霓虹黯色」發布的相片可見，近日天香樓的霓虹招牌已不見蹤影，原來的位置只留下棚架和黃色圍網。對比昔日照片，可以見到過去店舖曾更換不同的招牌設計，例如以往招牌上會有雞、角等具代表性的圖案，並以黃、綠、藍等多色展現，文字上也是中英文兼備。

理大傳意設計學科主任郭斯恆表示，天香樓招牌設計沿襲70至80年代的經典設計，以隸書書法為字體，其「紅字藍地」的外觀，與當年「東江樓」或「滿堂紅酒家」的霓虹招牌類近，偏向酒樓字名為主調的簡約設計風。然而到了現在，天香樓的招牌最終不敵「清拆令」；舊香港標誌之一的霓虹景色，最後又是否會完全消失？