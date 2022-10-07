土瓜灣重建｜老街坊家如危樓　沙泥撈飯食　孫兒暫住人家團聚有望

市區重建局今日（7日）公布土瓜灣兩個重建計劃，當中包括俗稱「五街」的多幢舊樓。有五街住戶形容大廈已變成「危樓」，廁所無法去水，每次洗澡只能「淋一淋」，然後再用毛巾抹掉地面。到打風落雨時，單位更時常漏水，有長者要搬離睡房，在大廳於籐椅上睡覺，故對重建計劃感十分開心。



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市區重建局今日（7日）公布土瓜灣兩個重建計劃，當中包括俗稱「五街」的多幢舊樓。（張浩維攝）

沖涼只限3分鐘 否則廁所會水浸

現年約70歲的吳太是「五街苦主大聯盟」主席，她形容，大廈已變「危樓」，過去已爭取重建十多年，故對於今次方案非常開心。

吳太表示，在她的單位內，由於廁所無法去水，故每次洗澡只能「淋一淋」，之後要用毛巾吸走地下的水：「3分鐘就要沖完，如果唔係會水浸。」

廁所無法去水，每次沖涼只能淋一淋，3分鐘就要沖完，如果唔係會水浸......孫兒要暫住他人家中=, 直頭唔敢畀佢留喺到！ 五街苦主大聯盟主席吳太

牆身石屎剝落 不敢讓孫兒留家中：真係沙泥撈飯食

此外，抽氣扇電掣更因滲水，故須以膠片遮蓋，而且牆身石屎不斷掉下，形容如「沙泥撈飯食」。因單位環境惡劣，現時22歲的孫兒要暫住在他人家中：「直頭唔敢畀佢留喺到！」

吳太稱大廈已變「危樓」，因單位環境惡劣，現時孫兒要暫住在他人家中。（張浩維攝）

40年街坊不捨搬走：呢到好好 又寬敞又清靜

她又指，大廈有單位分間成劏房，過去更有鄰居的家中「冧石屎」：「成20幾磅⋯ 縫咗20幾針。」不過，居於五街40年、81歲的湯姑娘稱當初居住板間房，後來以20萬元購入500呎單位：「住係到覺得成個世界唔同咗，住咗十幾年覺得呢到好好，又寬敞又清靜。」

住咗十幾年覺得呢到好好，又寬敞又清靜，係間屋爛，唔係我都唔捨得。 湯姑娘

湯姑娘家中牆身有多處痕紋，更有鋼筋外露。（張浩維攝）

不過，隨時間過去後，大廈已變得殘舊，牆身更露出鋼筋及痕紋，且每天都會跌灰，「我每日都要掃一輪。」她憶述，過去大廈曾兩度被私人發展商收購，惟兩次均失敗告吹。

湯姑娘又指，當打風落雨時，單位時常漏水，故需準備被單吸水，更笑言大廳已成為她的「避風塘」：「搬張藤椅係廳瞓⋯所有有窗嘅位都漏水。」

大廈無升降機 上落一步一艱難

同為「五街苦主大聯盟」主席的丘太，已居於五街36年。她說，當初由於有「無敵海景」，故十分滿意環境，惟現時大廈已老化，不斷漏水及石屎剝落，且她最近腿部剛完成手術，故出入要以拐杖輔助，惟大廈沒有升降機，故直言「一步一艱難」。

丘太腿部剛完成手術，故出入要以拐杖輔助，惟大廈沒有升降機，故直言「一步一艱難」。（張浩維攝）

丘太又指，每年都要花費數萬元維修，惟現時單位已「整無可整」，因每次維修後都會打回原形，例如做完批蕩工程後，只要下雨又會再度剝落，「賠償幾多已經唔係最重要，最重要係走到。」