輔警當選十大最「美」教師　回母教教南亞裔學生　推動種族共融

一般人身兼兩職已不容易，35歲的中學教師王家俊既是一位註冊社工，亦是一名輔警高級督察，今年9月又入選教聯會「十大最『美』教師」。他接受警務處《警聲》時說，原來他在求學時期險些成為邊緣青年，正是老師看到他的問題，安排他進入校隊受訓，最終他也執教鞭，教導南亞裔學生已十年，他透過不同活動讓外界了解南亞裔人士，減低社會對他們的偏見。



經「輔警大學生計劃」加入警隊

最新一期《警聲》刊出王家俊訪問，他參與警務工作14年，並屢獲獎項，於2017年當選十大傑出青年。他表示，一直對紀律部隊的工作非常感興趣，並於2008年透過「輔警大學生計劃」加入警隊。他在大學兼修教育文憑以從事教育工作，大學畢業後當上教師，公餘時間擔任輔警。

王家俊於2012年收到母校老師的邀請，邀請他回柴灣伊斯蘭脫維善紀念中學任教。該校九成以上為南亞裔學生，但他仍決定接受邀請，協助他們融入社會。

推動了解南亞裔學生 盼減低社會偏見

作為體育教師，王家俊參考自身經歷，讓校內學生從運動中培養堅毅精神、自信和品德，並透過不同活動讓外界了解南亞裔人士，減低社會對他們的偏見，包括帶領學生到友校參加比賽、組織義工團賣旗及探訪護老院等。

王家俊於2012年收到母校老師的邀請，決定回母校伊斯蘭脫維善紀念中學任教，協助南亞裔學生融入社會。(警聲網站相片)

年少時流連球場結交不良分子 老師發現拉入校隊受訓

王家俊出身基層家庭，自言自幼不愛學習，只愛運動，經常在球場流連，曾結交不良分子，「幸好學校老師注意到我的問題，安排我進入校隊受訓，自此我便寄情運動，疏遠壞朋友。」

寄情運動卻令他疏於學習，會考成績未如理想。他憶述說，放榜後家人陪他到學校叩門，讓他許下承諾：如有機會繼續升學，必定會發奮圖強。他最後於伊斯蘭脫維善紀念中學就讀預科課程，考畢高考，成功入讀浸會大學體育及康樂管理文學士（榮譽）學位課程。

王家俊公餘時間堅持進修，並修畢社會工作碩士課程，他會繼續以多重身份服務社會，喚醒各界對基層的關注和支持。